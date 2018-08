Britka v noci spadla z výletnej lode do mora, plávala v ňom 10 hodín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pula 19. augusta (TASR) - Chorvátska pobrežná stráž zachránila v nedeľu ráno Britku, ktorá strávila v noci desať hodín v Jadranskom mori, kam spadla z paluby výletnej lode. Informovala o tom samotná pobrežná stráž.Neidentifikovanú ženu dopravili v nedeľu do nemocnice v meste Pula na severochorvátskom polostrove Istria a údajne je už mimo ohrozenia života, uviedla v správe tlačová agentúra AP.Žena spadla v sobotu krátko pred polnocou z výletnej lode Norwegian Star do mora približne 95 kilometrov od chorvátskeho pobrežia.Na pomoc privolaná chorvátska záchranná loď ju našla v nedeľu ráno plávať v mori neďaleko miesta, kde údajne spadla do vody.Kapitán záchrannej lode Lovro Oreškovič uviedol, že žena bola vyčerpaná.Kapitán dodal:Okolnosti prípadu vyšetruje polícia a informované bolo aj britské veľvyslanectvo v Chorvátsku.