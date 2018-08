Britská banka RBS ohlásila prvú dividendu za 10 rokov

Royal Bank of Scotland, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. augusta (TASR) - Aj napriek miliardovému vyrovnaniu v USA dokázala britská banka Royal Bank of Scotland (RBS) zostať v 2. kvartáli v pluse. Finančný inštitút ohlásil prvú dividendu za 10 rokov.Čistý zisk za tri mesiace od apríla do konca júna dosiahol 96 miliónov GBP (108 miliónov eur) oproti 680 miliónom GBP v rovnakom období vlani. Dôvodom prudkého prepadu zisku bol aj nárast nákladov na urovnanie právnych sporov. Banka však mala aj prevádzkové problémy, keď jej úrokové výnosy klesli.Súčasťou výsledkov za uplynulý štvrťrok boli náklady na právne spory vo výške 782 miliónov GBP. Zisk pred odpismi klesol na 676 miliónov GBP z 1,308 miliardy GBP. Prevádzkový zisk pred zdanením dosiahol 613 miliónov GBP po 1,239 miliardy GBP v 2. kvartáli 2017. Celkové príjmy sa znížili na 3,40 miliardy GBP z 3,71 miliardy GBP.V máji sa RBS v USA dohodla na urovnaní sporov v súvislosti s predajom hypotekárnych cenných papierov a obchodovaní s nimi v rokoch 2005 až 2007. Celkovo to banku stálo 4,9 miliardy USD (4,22 miliardy eur), z čoho už však predtým väčšinu zaplatila.Šéf RBS Ross McEwan, ktorý je na čele banky už takmer 5 rokov, úspešne realizuje prestavbu banky. RBS zaznamenala vlani prvý zisk za 10 rokov a teraz bude môcť banka prvýkrát vyplatiť dividendu. Na to však musí byť vyrovnanie v USA právoplatné a konečné.