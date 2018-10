Britská banka zaplatí za predaj sporných cenných papierov 765 mil. USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. októbra (TASR) - Britská banka HSBC zaplatí v Spojených štátoch 765 miliónov USD (669 miliónov eur) s cieľom urovnať obvinenia, že v období pred nástupom finančnej krízy sa dopúšťala nekalých praktík pri predaji cenných papierov krytých hypotékami. Uzatvoril sa tak jeden z posledných prípadov predaja problematických cenných papierov spred nástupu svetovej finančnej krízy v roku 2008.Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo HSBC, že v rokoch 2005 až 2007 predávala investorom cenné papiere horšej kvality než deklarovala, čím sa dopustila zavádzania investorov. Suma 765 miliónov USD je však podstatne nižšia než v prípade mnohých iných bánk. Tie museli za zavádzanie investorov zaplatiť podstatne vyššie sumy, často v miliardách dolárov. HSBC však nepatrila v tejto oblasti k najväčším hráčom na trhu.Omnoho väčšiu sumu s cieľom urovnať obvinenia zo zavádzania investorov, ktorí v dôsledku konania bánk zaznamenali obrovské straty, musela napríklad zaplatiť americká banka Wells Fargo. Tá sa v auguste dohodla na sume 2 miliardy USD. Na ešte vyššej sume za pochybné praktiky pri predaji cenných papierov krytých hypotékami sa rovnako v auguste dohodla Royal Bank of Scotland (RBS). Britská banka súhlasila so zaplatením 4,9 miliardy USD.Najvyššiu sumu zo všetkých bánk, ktorých praktiky americké ministerstvo spravodlivosti riešilo ostatných 10 rokov, museli zaplatiť JP Morgan Chase a Bank of America. V prvom prípade celková pokuta predstavovala 13 miliárd USD, v druhom až 17 miliárd USD.V prípade vysokých súm, na ktorých sa banky dohodli ešte s administratívou Baracka Obamu, však časť z nich smerovala v prospech spotrebiteľov a štátnych a federálnych úradov. V prípade HSBC sa však s takýmito platbami nepočíta.(1 EUR = 1,1435 USD)