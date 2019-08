Britská ekonomika je dosť silná, aby zvládla aj brexit bez dohody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. augusta (TASR) - Ekonomika Spojeného kráľovstva je dostatočne silná na to, aby zvládla aj brexit bez dohody. Vyhlásil to vo štvrtok britský minister financií Sajid Javid.Vláda v Londýne chce podľa neho lepšiu dohodu o rozvode, ako dohodla bývalá premiérka Theresa Mayová. No pokiaľ Európska únia (EÚ) nebude súhlasiť s lepšou dohodou, Spojené kráľovstvo vystúpi 31. októbra z bloku aj bez dohody, povedal Javid.uviedol Javid.doplnil.uzavrel Javid.