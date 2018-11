Britská ekonomika v 3. kvartáli zrýchlila

Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. novembra (TASR) - Ekonomika Spojeného kráľovstva v 3. štvrťroku 2018 zrýchlila. Teplé počasie a futbalové majstrovstvá v lete pomohli totiž zvýšiť spotrebiteľské výdavky, ktoré vykompenzovali pokles investícií do podnikov. Oznámil to v piatok Úrad pre národnú štatistiku ONS.Podľa najnovších údajov sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva v období júl-september zvýšil o 0,6 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o 0,4 %. To bol jeho najrýchlejší rast od posledných troch mesiacov 2016.Údaj za 3. štvrťrok je v súlade s predpokladmi centrálnej banky (Bank of England, BoE) aj analytikov.Pod výsledok za 3. kvartál sa podpísal najmä rast ekonomiky v júli a analytici upozornili, že britské hospodárstvo stratilo "dynamiku" a jeho tempo v posledných troch mesiacoch roka klesne.Podľa ONS ekonomiku v 3. štvrťroku podporili najmä silné maloobchodné tržby, ktoré sa zvýšili vďaka teplému počasiu a futbalovým majstrovstvám. Po silnom júli sa však v auguste a septembri 2018 rast ekonomiky zastavil. Analytici pritom očakávali, že HDP v septembri stúpne medzimesačne aspoň o 0,1 %.V medziročnom porovnaní sa HDP Spojeného kráľovstva v 3. štvrťroku zvýšil o 2,5 %, čo bol tiež jeho najrýchlejší rast od posledných troch mesiacov 2016.Ostatné údaje s výnimkou vyšších spotrebiteľských výdavkov a maloobchodných tržieb neboli priaznivé. Export aj import klesli. Aj podnikateľské investície sa v 3. kvartáli znížili, čo poukazuje na to, ako neistota ohľadne budúcich väzieb Spojeného kráľovstva s Európskou úniou redukuje výdavky podnikov.