Britská ekonomika v apríli klesla o 0,4 %

Londýn 10. júna (TASR) - Britská ekonomika v apríli klesla. Dôvodom bol rekordný prepad produkcie áut z dôvodu očakávaného brexitu.Začiatkom tohto roka mnoho automobiliek ohlásilo dočasné prerušenie výroby, keďže počítali s možnými narušeniami dodávateľských reťazcov z dôvodu vystúpenia Británie z Európskej únie (EÚ), ktoré bolo pôvodne naplánované na 29. marca. Premiérka Theresa Mayová posunula termín brexitu len niekoľko dní pred pôvodným termínom na 31. októbra, čo už bolo pre firmy príliš neskoro, aby zmenili svoje plány.Britský hrubý domáci produkt (HDP) v apríli medzimesačne klesol o 0,4 % po znížení o 0,1 % v marci, uviedol britský štatistický úrad ONS. Experti v priemere počítali s poklesom 0,1 %.Tempo rastu za tri mesiace od februára do marca sa znížilo na 0,3 % z 0,5 % v 1. kvartáli. Medziročná expanzia sa spomalila na 1,3 %. Produkcia výrobného sektora v apríli klesla o 3,9 %. To bola jeho najprudšia kontrakcia od júna 2002. Produkcia áut v apríli medzimesačne padla o 24 %, čo bol jej najvýraznejší zaznamenaný pokles.Údaje potvrdzujú, že britská ekonomika sa spomaľuje po nečakane prudkom stimule v prvých troch mesiacoch 2019, ktorý jej dalo hromadenie zásob pred plánovaným brexitom. Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) očakáva, že tempo rastu ekonomiky sa v 2. štvrťroku spomalí na 0,2 % z 0,5 % v 1. kvartáli.