Londýn 9. septembra (TASR) - Britská ekonomika v júli nečakane nabrala tempo. To trocha zmiernilo obavy z jej recesie, prvej od finančnej krízy pred vyše 10 rokmi, v dôsledku chaosu okolo brexitu.Podľa najnovších údajov štatistického úradu ONS sa výkon ostrovnej ekonomiky v samotnom júli oproti júnu zvýšil o 0,3 %. To bol jej najstrmší nárast od januára. Prekonal aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že hrubý domáci produkt (HDP) Británie v júli medzimesačne stúpne len o 0,1 %.Ťahúňom ekonomiky bol v júli dominantný sektor služieb, aj keď ONS pripomenul, že tempo jeho rastu v priebehu tohto roka zoslablo.Presnejšie, údaje zo sektora služieb, ktorý sa podieľa takmer 80 % na výkone ekonomiky, minulý týždeň ukázali, že po štyroch mesiacoch stagnácie v júli vzrástol o 0,3 %. To bol jeho najväčší nárast od novembra 2018.V 2. štvrťroku sa pritom HDP piatej najväčšej ekonomiky sveta znížil, keďže vyprchal efekt budovania skladových zásob pred pôvodným termínom odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie koncom marca.A hoci niektorí analytici predpovedajú, že 3. kvartáli zaznamená britská ekonomika mierny rast, množstvo prieskumov prinieslo negatívne výsledky. Ukázali, že kríza okolo brexitu viedla k oslabeniu aktivity podnikov, najmä v auguste. Stúplo tak riziko, že HDP v období júl-september opäť klesne, čo by oficiálne znamenalo recesiu.ONS zároveň uviedol, že za tri mesiace do konca júla zostal HDP na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich troch mesiacoch.Centrálna banka - Bank of England predpovedala minulý mesiac, že sa výkon ostrovnej ekonomiky v tomto, 3. štvrťroku zvýši o 0,3 %. Jej prognóza nulového rastu v 2. kvartáli sa však ukázala byť príliš optimistická.Vyhliadky britského hospodárstva pritom okrem domácej politickej krízy zhoršuje aj obchodný spor medzi USA a Čínou.