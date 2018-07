Britská ekonomika v máji mierne zrýchlila, vďaka počasiu i svadbe

Na archívnej snímke manželia, zľava britský princ Harry a Meghan Markleová odchádzajú po sobáši v Kaplnke sv. Juraja na kráľovskom zámku vo Windsore v sobotu 19. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. júla (TASR) - Britská ekonomika v máji mierne zrýchlila svoj rast po slabšom začiatku roka. Potiahol ju dominantný sektor služieb, zatiaľ čo výrobný sektor opäť sklamal.Podľa najnovších údajov štatistického úradu ONS výkon piatej najväčšej svetovej ekonomiky v máji vzrástol o 0,3 % oproti aprílu, keď stúpol o 0,2 % a po marcovej stagnácii.Tieto údaje pozorne sleduje centrálna banka (Bank of England, BoE), ktorá zvažuje, či v auguste zvýši úrokové sadzby.Májové tempo rastu britského hospodárstva bolo najstrmšie od novembra minulého roka. Štatistický úrad ale zároveň uviedol, že pri bližšom pohľade poskytli májové údaje zmiešaný obraz o hospodárstve. Motorom jeho rastu bol totiž len sektor služieb, ktorý zvýšil svoj výkon o 0,3 % vďaka teplému počasiu a kráľovskej svadbe.Produkcia britského priemyslu však v máji klesla, medzimesačne o 0,4 %. To je síce lepší výsledok ako v apríli, keď sa znížila o 1 %, ale analytici odhadovali, že priemysel v máji ožije a vzrastie o 0,5 %.Za tri mesiace od začiatku marca do konca mája sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva zvýšil o 0,2 % tak, ako analytici očakávali po jeho stagnácii v období február-apríl.V medziročnom porovnaní britská ekonomika v máji 2018 expandovala o 1,5 %.Analytici predpovedajú, že BoE na svojom zasadaní 2. augusta zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 0,75 %. Bude to však len jej druhý nárast za viac ako desať rokov.