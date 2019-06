Britská humanitárna pracovníčka si musí odsedieť celý trest

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 24. júna (TASR) - Britská humanitárna pracovníčka iránskeho pôvodu Nazarin Zaghariová-Ratcliffová, odsúdená vo svojej vlasti za údajnú špionáž, si musí odpykať celý päťročný trest. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Abbás Araghčí to povedal v nedeľu britskému vyslancovi pre Blízky východ Andrewovi Murrisonovi na stretnutí v Teheráne.cituje Araghčího agentúra IRNA. Nič na tom nezmení ani protest Ratcliffovej manžela Richarda pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne, dodal.Zaghariová-Ratcliffová, projektová manažérka nadácie Thomson Reuters, začala nedávno hladovku na protest proti svojmu väzneniu, o čom informoval jej manžel. Ten následne začal stanovať pred iránskym veľvyslanectvom v britskej metropole a na znak solidarity s manželkou tiež vstúpil do hladovky.Hoci Murrisonova návšteva v Teheráne sa prioritne týkala jadrovej dohody svetových mocností s Iránom, vkladali sa do nej aj nádeje, že by britský diplomat mohol vyjednať skoršie prepustenie Zaghariovej-Ratcliffovej.Ženu, ktorá má aj iránsky pas, zatkli na teheránskom letisku po súkromnej návšteve rodičov v apríli 2016. Bola obvinená zo sprisahania, spolupráce so západnými spravodajskými agentúrami a špionáže, čoho sa mala dopustiť tým, že počas návštevy krajiny viedla vzdelávací kurz pre novinárov. Odsúdili ju v januári 2018.Ratcliffová všetky obvinenia odmieta. Irán s ňou zaobchádza ako s výlučne iránskou občiankou, nakoľko táto islamská krajina neuznáva dvojaké občianstvo.