Britská kráľovná ocenila bojovnosť anglických futbalistov, veľa šťastia im poprial aj Johnson

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.7.2021 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson aj britská kráľovná Alžbeta II. povzbudili reprezentáciu Anglicka pred nedeľňajším finále futbalových majstrovstiev Európy, v ktorom si na londýnskom štadióne Wembley zmerajú sily s výberom Talianska. Panovníčka tiež ocenila "ducha, nasadenie a bojovnosť" anglického družstva, to všetko v liste adresovanom trénerovi Garethovi Southgatovi. Spomenula si tiež na rok 1966, keď už ako vládkyňa odovzdávala trofej pre majstrov sveta hráčom Anglicka na čele s kapitánom Bobbym Moorom, zhodnou okolností práve na štadióne Wembley."Videla som, čo to znamená pre hráčov, vedenie tímu aj podporný personál, že sa dostali do finále veľkého medzinárodného futbalového turnaja a napokon ho vyhrali," uviedla v liste kráľovná Alžbeta II., ktorá spolu s celou kráľovskou rodinou súčasnému tímu popriala "veľa šťastia s nádejou, že história zaznamená nielen úspech Angličanov, ale aj ich ducha, odhodlanie a hrdosť, ktorou sa nechajú viesť".Boris Johnson pred finálovým súbojom označil anglický tím ako "neuveriteľný". Poznamenal tiež, že už postupom do finále sa zapísal do histórie. Vyzdvihol tiež jednotu tímu: "Vytvorili ste skupinu akoby bratov, ktorých energia, húževnatosť a tímová sila žiaria nad všetkým čo robia," povedal britský premiér, ktorý naživo sledoval postup svojho družstva v semifinále cez Dánov.