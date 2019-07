BRITSKÁ KRÁĽOVNÁ VYMENOVALA JOHNSONA ZA NOVÉHO PREMIÉRA

Johnson si zvolil za poradcu stratéga brexitovej kampane Cummingsa

Londýn 24. júla - Novozvolený líder britskej Konzervatívnej strany Boris Johnson sa stal v stredu oficiálne premiérom po tom, ako prijal od kráľovnej Alžbety II. poverenie na zostavenie novej vlády. Informovali o tom britské stanice Sky News a BBC.Podľa tlačovej agentúry AFP oznámil vymenovanie Johnsona za premiéra aj samotný Buckinghamský palác, ktorý zverejnil taktiež fotografiu, ako si podáva ruku s kráľovnou a ukláňa sa pred ňou. Do kráľovského sídla dorazil krátko po tom, ako prišla podať svoju demisiu odchádzajúca premiérka Theresa Mayová.Johnson bude v poradí 14. britským premiérom, odkedy nastúpila na trón Alžbeta II.Ešte pred príchodom do Buckinghamského paláca Johnsona nakrátko zdržali demonštranti protestujúci za ochranu klímy, ktorí vytvorili živú reťaz naprieč ulicou, kadiaľ prechádzala jeho kolóna.Novozvolený líder britských konzervatívcov a nový premiér Boris Johnson vymenoval za svojho hlavného poradcu Dominica Cummingsa, "architekta" brexitovej kampane. Johnsonov tím dúfa, že tento krok pomôže novému lídrovi naplniť jeho prísľub definitívne zrealizovať vystúpenie krajiny z Európskej únie v stanovenom termíne 31. októbra. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra Reuters.Vymenovanie Cummingsa, známeho bojovným politickým štýlom, niektorí zástancovia brexitu ocenili, tvrdiac, že tento 47-ročný stratég predstavuje jedinú šancu na presadenie výrazných zmien vo vláde, ktoré povedú k realizácii brexitu. Proeurópski zákonodarcovia však Cummingsov návrat do mocenských štruktúr skritizovali.Johnson má iba 99 dní na vyriešenie brexitovej krízy; tá pribrzdila ekonomický rast krajiny, privodila pád bývalej premiérky Theresy Mayovej a zanechala Britániu názorovo hlboko rozdelenú.Zdroj z Johnsonovho tímu potvrdil vymenovanie Cummingsa, ktorý spolupracoval s nastávajúcim premiérom na kampani za vystúpenie Británie z EÚ. V čase referenda z roku 2016 jeho kampaňový kolega vyhlásil, že Cummings "používa metódy sovietskej propagandy" a pridržiava sa dvoch odkazov - že odchod z EÚ prinesie verejnému zdravotníctvu týždenne 350 miliónov libier a že Turecko by mohlo vstúpiť do tohto bloku.Cummingsa stvárnil britský herec Benedict Cumberbatch v televíznej dráme Brexit: The Uncivil War (2019), ktorá podľa Reuters prikrášľuje jeho povesť agresívneho stratéga ochotného zmeniť tradičné zmýšľanie a použiť dáta na presvedčenie voličov, aby podporili brexit.