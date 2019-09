Britská opozícia opäť nepodporí návrh na predčasné voľby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. septembra (TASR) - Britské opozičné strany sa dohodli na tom, že aj po druhý raz odmietnu návrh premiéra Borisa Johnsona na vypísanie predčasných parlamentných volieb. Informovala o tom agentúra AP.K dohode došlo na piatkovom stretnutí predstaviteľov opozície. Jeho účastníci sa zhodli na tom, že nové voľby podporia len v prípade, ak vláda požiada o ďalší odklad termínu brexitu.Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v stredu prvýkrát odmietli Johnsonov návrh na vypísanie nových volieb na 15. októbra. Premiér ho predložil po tom, ako poslanci prijali návrh zákona, ktorý má zabrániť brexitu bez dohody a počíta s možným odkladom jeho termínu.Johnson by chcel uskutočniť druhé hlasovanie o predčasných voľbách už v pondelok 9. septembra vo večerných hodinách. Návrh by museli podporiť dve tretiny poslancov.Britský premiér chce nové voľby ešte pred summitom Európskej únie, ktorý bude 17. a 18. októbra, a mohol by byť poslednou šancou dospieť k dohode o brexite pred plánovaným odchodom Británie z EÚ 31. októbra. Niektorí labouristi však presadzujú konanie volieb po 31. októbri, čo by znamenalo, že by bol nútený brexit odložiť.Podľa Johnsona sú predčasné voľby v októbrovom termíne jedinou cestou k vyriešeniu súčasnej patovej situácie okolo brexitu.Opoziční poslanci okrem toho nesúhlasia s Johnsonovými snahami o prerušenie schôdze parlamentu od druhého októbrového týždňa do 14. októbra. Podľa nich musí snemovňa zasadať, aby dokázala zabrániť brexitu bez dohody.