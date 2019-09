Britská opozícia sa chce ďalej stretávať a zabrániť tvrdému brexitu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Praha 30. septembra (TASR) - Britské opozičné strany sa v pondelok stretli, aby spoločne naplánovali, ako zabrániť brexitu bez dohody.Britská zákonodarkyňa Caroline Lucasová, líderka Strany zelených, podľa agentúry AP uviedla, že opozícia je "", pokiaľ ide o zamedzenie odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody.Opozičné strany vrátane Labouristickej strany a Škótskej národnej strany sa obávajú, že britský premiér Boris Johnson z Konzervatívnej strany nemusí dodržať nový zákon, na základe ktorého musí do 19. októbra predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.Premiér Johnson trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí odísť z EÚ 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez dohody.Lucasová ďalej uviedla, že opozícia sa bude naďalej stretávať, aby prediskutovala príslušné kroky. Naznačila, že v Johnsonovej vláde nie sú žiadne plány na okamžité hlasovanie o vyslovení nedôvery šéfovi britskej vlády. V prípade, že by hlasovanie prehral, by sa v Británii konali predčasné parlamentné voľby.Fínsky premiér Antti Rinne medzitým uviedol, že Británii dochádza čas na predloženie nového a dôveryhodného návrhu na odchod z eurobloku. Po stretnutí so svojím českým náprotivkom Andrejom Babišom v Prahe povedal, že najlepšou možnosťou pre riadený brexit je dohoda, na ktorej sa už obe strany dohodli. Britskí zákonodarcovia túto dohodu trikrát odmietli." uviedol v tejto súvislosti Babiš.Fínsko momentálne zastáva rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie.