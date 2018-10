Britská opozícia žiada zastavenie predaja zbraní do Saudskej Arábie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová čelila v pondelok rastúcemu tlaku opozície požadujúcej zastavenie predaja zbraní do Saudskej Arábie v súvislosti s vraždou novinára Džamála Chášukdžího. Informovala o tom agentúra DPA.Mayová poslancov britského parlamentu požiadala, aby zabitie tohto saudskoarabského novinára odsúdili.povedala v pondelok počas stručného vyjadrenia v parlamente.Premiérka však odmietla reagovať na otázku vodcu Labouristickej strany Jeremyho Corbyna týkajúcu sa predaja zbraní do Saudskej Arábie.Minister zahraničných vecí Jeremy Hunt neskôr povedal, že každý, kto je za Chášukdžího vraždu zodpovedný, musí byť potrestaný.povedal. Pripomenul, že prípad už prediskutoval so saudskoarabským veľvyslancom v Británii. Británia podľa Hunta musí v tomto prípade zachovať ohľaduplný a taktný prístup z dôvodu blízkych vzťahov so Saudskou Arábiou v oblasti obrany a obchodu.Päť najväčších opozičných strán adresovalo Huntovi v nedeľu otvorený list.napísali v liste.Poslankyňa Labouristickej strany Emily Thornberryová žiadala o zastavenie predaja zbraní do Saudskej Arábie.povedala stanici BBC.Bývalý britský minister zahraničných vecí z konzervatívnej strany Boris Johnson nabádal Britániu a Spojené Štáty, aby prevzali iniciatívu a vzali Saudskú Arábiu na zodpovednosť za vraždu Chášukdžího.Predaj zbraní do Saudskej Arábie v posledných piatich rokoch predstavoval 49 percent celkového exportu zbraní z Veľkej Británie, informoval v marci Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI). Briti ročne vyvezú do kráľovstva zbrane v hodnote minimálne 1.4 miliardy dolárov (1,22 milióna eur).