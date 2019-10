Britská polícia zadržala v Londýne za dva dni protestov 531 aktivistov

Na snímke demonštrantka s modelom kostry veľryby počas protestu za ochranu klímy organizované medzinárodným hnutím Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) neďaleko britského parlamentu v Londýne 8. októbra 2019 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. októbra (TASR) - Environmentálni aktivisti, ktorí plánujú aj naďalej demonštrovať v centre Londýne, sa "musia" presunúť na Trafalgarské námestie, inak im bude hroziť zatknutie a následné trestné stíhanie. Oznámila to v utorok londýnska Metropolitná polícia, informovala stanica BBC a agentúra DPA.Polícia obmedzila demonštrácie na jedno miesto na základe ustanovenia v zákone o verejnom poriadku z roku 1986, ktoré uplatnila, abyživot v metropole. K takémuto kroku polícia pristúpila po tom, ako demonštranti deň predtým spôsobili dopravné problémy v centre Londýna.Protesty organizované hnutím Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) prebiehajú v britskej metropole od pondelka. Metropolitná polícia v utorok o 18.30 h SELČ informovala, že za uplynulé dva dni zadržala 531 aktivistov, z toho 212 v utorok.Viacerí demonštranti však aj v utorok popoludní okupovali časť londýnskeho Parlamentného námestia (Parliament Square), kde mali postavených aj niekoľko desiatok stanov. Tvrdili, že očakávajú, že sa ich polícia pokúsi presunúť, naznačili však, že na Trafalgarské námestie nepôjdu, píše agentúra DPA.Ďalší aktivisti zase pred budovu parlamentu umiestnili 650 mladých stromčekov v črepníkoch so štítkami s menami jednotlivých poslancov 650-člennej Dolnej snemovne britského parlamentu.Neďaleké londýnske mosty — Westminsterský aj Lambethov — boli v utorok opäť prejazdné, uviedla DPA s tým, že oba ešte v pondelok zablokovali demonštranti a vynútili si ich zatvorenie.Stanica BBC uvádza, že dvaja demonštranti sa prilepili k vchodu do budovy ministerstva dopravy a viacero ďalších pred ňou protestovalo. Aktivisti sa prilepili tiež ku kamiónu, ktorý parkoval pred ministerstvom vnútra a zablokovali tak tamojšiu cestu.Hnutie Extinction Rebellion avizovali dva týždne protestov, ktoré sa majú od pondelka konať v približne 60 metropolách sveta vrátane Paríža, Viedne, Berlína, Amsterdamu, Madridu, Sydney, Naí Dillí, Kapského Mesta či Buenos Aires.Hnutie Extinction Rebellion, známe aj ako XR, bolo založené vlani v Británii a v súčasnosti má pobočky v približne 50 krajinách. Jeho podporovatelia vyzývajú vládu, aby vyhlásila klimatický a ekologický stav núdze, bezodkladne zastavila úbytok voľne žijúcich zvierat a do roku 2025 zabezpečila stav takzvanej uhlíkovej neutrality.