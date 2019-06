Britská polícia zatkla 44 osôb pri vyšetrovaní zneužívania detí

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 22. júna (TASR) - Britská polícia zadržala na severe Anglicka dovedna 44 ľudí v súvislosti s vyšetrovaním obvinení zo sexuálneho zneužívania detí, ku ktorému v tamojšom grófstve West Yorkshire malo dochádzať v rokoch 1995 - 2002.Celkovo 36 mužov a tri ženy zadržala polícia za posledné dva týždne pri raziách v okresoch Kirklees, Bradford a Leeds. Päticu ďalších mužov zadržali v súvislosti s rovnakým prípadom už koncom vlaňajšieho roka. Všetkých 44 osôb po vypočúvaní prepustili, no musia byť naďalej k dispozícii vyšetrovateľom, píše agentúra AP s odvolaním sa na piatkové oznámenie polície.Vyšetrovanie podnietili obvinenia štyroch žien, ktoré uviedli, že v rokoch 1995 - 2002 boli ešte ako deti zneužívané, a to najmä v mestách Batley a Dewsbury v okrese Kirklees.Inšpektor Seth Robinson, ktorý vedie vyšetrovanie tohto prípadu, povedal, že ochrana detí zostáva pre políciu "najvyššou prioritou". Vyjadril tiež vieru v to, že zmienené zatknutia uistia obyvateľov Kirkleesu, že polícia je maximálne odhodlaná bojovať proti sexuálnemu zneužívaniu detí.