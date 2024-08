Britská polícia zmobilizovala tisícky špeciálne vycvičených príslušníkov, pripravujú sa na ďalšiu vlnu násilností

7.8.2024 (SITA.sk) - Britská polícia sa pripravuje na ďalšiu vlnu násilností. Panujú obavy, že krajne pravicové skupiny by mohli vyčíňať až na 30 miestach naprieč Spojeným kráľovstvom. Úrady zmobilizovali zhruba 6 000 špeciálne vycvičených príslušníkov pre reakciu na výtržnosti a Metropolitná polícia v Londýne uviedla, že urobí všetko, čo je v jej moci, aby ochránila hlavné mesto.Veľká Británia čelí výtržnostiam a násilnostiam už týždeň po tom, čo sa rozšírili dezinformácie o identite útočníka, ktorý zabil v Southporte tri dievčatá. Páchateľa tieto vyhlásenia mylne identifikovali ako imigranta a moslima. Rozhnevané davy podnietené krajne pravicovými extrémistami sa odvtedy dostávajú do stretov s políciou a protidemonštrantmi.Antiimigrační výtržníci napadli mešity a zariadenia, kde sú ubytovaní žiadatelia o azyl. V niektorých komunitách došlo aj k násilným protiútokom. Na internete sa šíri zoznam právnických skupín špecializujúcich sa na imigráciu ako aj poradenských organizácií, ktoré by sa mohli stať terčmi stredajších zhromaždení. Pozvánky pritom vyzývajú účastníkov, aby sa zamaskovali.Premiér Keir Starmer , ktorý násilnosti označil za „krajne pravicové gangsterstvo", v utorok viedol už druhé stretnutie vlády, známe ako COBRA, pre krízovú reakciu. Polícia už naprieč krajinou zatkla viac ako 400 ľudí. Vláda sa zaviazala, že bude stíhať a uväzní osoby zodpovedné na nepokoje. Tiež oznámila nové opatrenia na ochranu mešít.