Britská premiérka Mayová pricestovala v rámci afrického turné do Kene

Na snímke britská premiérka Theresa Mayová počas prehliadky čestnej stráže v rámci uvítacieho ceremoniálu počas jej návštevy Kene v Nairobi 30. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nairobi 30. augusta (TASR) - Britskú premiérku Theresu Mayovú vo štvrtok po príchode do africkej Kene privítala salva 21 výstrelov z dela. Európska politička tam má na programe rokovanie s prezidentom Uhuruom Kenyattom.Ako komentovala agentúra AP, Keňa je Mayovej poslednou zastávkou na jej ceste do Afriky. Premiérkina cesta je zameraná na posilnenie hospodárskej spolupráce Spojeného kráľovstva s africkými krajinami pred vystúpením Londýna z Európskej únie v marci nasledujúceho roka. Mayovú sprevádza veľká delegácia britských podnikateľov, komentovala vo svojej správe tlačová agentúra AP.Ide o prvú cestu britského premiéra do Afriky za posledných päť rokov.Mayová sa pred Keňou so svojou delegáciou zastavila v Juhoafrickej republike a Nigérii, ktoré sú najväčšími ekonomikami kontinentu.Keňa, bývalá britská kolónia, je momentánne v regióne východnej Afriky kľúčovým obchodným a bezpečnostným spojencom Spojeného kráľovstva. Britská armáda tam roky prevádzkuje výcvikový tábor pre kenských vojakov.