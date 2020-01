Britská speváčka srílanského pôvodu M.I.A. získala prestížne ocenenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2020 - Britská speváčka a rapperka srílanského pôvodu M.I.A. v utorok dostala prestížny Rad britského impéria. Odovzdal jej ho v Buckinghamskom paláci princ William.Štyridsaťštyriročná speváčka na slávnostnom akte uviedla, že ocenenie má pre ňu špeciálny význam preto, lebo jej matka kedysi ručne šila ružové stuhy so šedými okrajmi, ktoré sú súčasťou tejto medaily. "V dnešný deň prijímam toto ocenenie pre moju matku, ktorá pracovala za minimálnu mzdu, aby nám zabezpečila lepší život," vyhlásila M.I.A."Je skvelé, že som ako imigrantka prvej generácie a príslušníčka pracujúcej triedy ocenená za môj prínos. To, že môžem slobodne hovoriť pravdu a robiť to prostredníctvom hudby, mi umožňuje hovoriť za tých, ktorí takéto privilégium nemajú. Budem aj naďalej bojovať za tých, ktorí sú umlčiavaní a prenasledovaní," povedala speváčka.M.I.A., vlastným menom Mathangi Arulpragasam, vydala debutový album Arular v roku 2005. Z druhej štúdiovky Kala (2007) pochádza jej komerčne najúspešnejšia pieseň Paper Planes. V roku 2009 ju vďaka skladbe O...Saya z filmu Milionár z chatrče (2008) spolu A. R. Rahmanom nominovali na Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná pieseň. O rok neskôr vydala album Maya so singlami Born Free alebo XXXO, po ktorom nasledovali štúdiovky Matangi (2013) a AIM (2016).