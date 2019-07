Britská spoločnosť Just Eat a holandská Takeaway.com oznámili zlúčenie

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 29. júla (TASR) - Britská spoločnosť Just Eat a holandská Takeaway.com v pondelok predstavili plán na spojenie svojich síl a vytvoreniev rýchlo rastúcom odvetví dodávok potravín.Kombinácia týchto dvoch spoločností povedie k vytvoreniu dodávateľskej platformy v hodnote približne 11 miliárd USD (9,88 miliardy eur), ktorá bude schopná konkurovať spoločnosti Deliveroo so sídlom v Británii a americkej Uber Eats, ktorá má silnú pozíciu aj na dôležitých trhoch, ako sú Británia, Kanada, Nemecko a Holandsko.Ak sa transakcia uskutoční, akcionári spoločnosti Just Eat budú mať podiel vo výše 52,2 % v kombinovanej firme so sídlom v Holandsku, pričom jej akcie budú kótované na londýnskej burze.Akcie Just Eat v pondelok ráno vyskočili o viac ako 20 % po zverejnení správy.Obe firmy uviedli, že ak sa stanú jednou z najväčších platforiem na dodávanie potravín na svete, budú schopné zvýšiť investície do technológií a marketingu.uviedol analytik Russell Pointon z Edison Investment Research.Spojenie imdodal.(1 EUR = 1,1138 USD)