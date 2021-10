Britská vláda čakala s vyhlásením lockdownu pridlho, tisíce ľudí mohli ešte žiť

Chceli sa vyhnúť veľkým škodám

O pandémii sa učili za pochodu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Britská vláda čakala príliš dlho, kým na začiatku pandémie ochorenia COVID-19 prijala lockdown. Premeškala tak šancu na zabrzdenie šírenia koronavírusu, čo viedlo k tisícom zbytočných úmrtí. Uviedli to v spoločnej správe poslanci výborov pre vedu a zdravotníctvo dolnej komory britského parlamentu.Meškanie bolo výsledkom toho, že členovia vlády sa nedostatočne zaoberali odporúčaniami vedeckých poradcov, uviedli poslanci v správe, ktorú zverejnili v utorok.„Bola túžba vyhnúť sa lockdownu vzhľadom na veľkú škodu, ktorú by spôsobil ekonomike, bežným zdravotným službám a spoločnosti,“ konštatuje správa.„Pri absencii iných stratégií, ako je prísna izolácia, rozsiahle testovanie a vyhľadávanie infikovaných a prísna kontrola na hraniciach, bol úplný lockdown nevyhnutný a mal prísť skôr,“ dodávajú poslanci.Stephen Barclay, britský minister, ktorý má na starosti úrad vlády, však reakciu vlády po vypuknutí pandémie obhajuje a uviedol, že „rozhodnutia sa prijímali na základe vtedajších dôkazov a vedeckých rád“. „Bola to bezprecedentná pandémia. Učili sme sa o nej v čase, keď sme ju zažívali,“ vyjadril sa Barclay pre britskú vysielaciu stanicu Sky News.Britskí poslanci uviedli, že cieľom ich vyšetrovania bolo odhaliť, prečo si Británia v prvých dňoch pandémie počínala „výrazne horšie“ ako mnoho iných krajín. V dôsledku infekcie koronavírusom podľa vládnych údajov vo Veľkej Británii zomrelo viac ako 137-tisíc ľudí. Ide o druhý najvyšší počet obetí v Európe po Rusku.