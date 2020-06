Britská vláda chce poskytnúť občanom príležitosť, aby strávili letnú dovolenku v zahraničí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.6.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia sa chystá od 6. júla zmierniť obmedzenia pri cestovaní do zahraničia aj v prípadoch, ktoré nie sú nevyhnutné. Očakáva sa, že britskí dovolenkári budú môcť cestovať do niektorých európskych krajín bez toho, aby po návrate museli byť v 14-dňovej karanténe.Predpokladá sa, že ku krajinám, do ktorých britská vláda dovolí turistom vycestovať, budú patriť Španielsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Fínsko, Belgicko, Turecko, Nemecko a Nórsko, ale nebudú k ním patriť Portugalsko alebo Švédsko. Informuje o tom portál bbc.com.Hovorca britskej vlády uviedol, že nové pravidlá poskytnú ľuďom "príležitosť pre strávenie letnej dovolenky v zahraničí" a zároveň podporia ekonomiku Veľkej Británie.Zdôraznil však, že uvoľnenie pravidiel bude závisieť od toho, či riziká zostanú nízke. Vláda sa vyjadrila, že "nebude váhať stlačiť brzdu", ak sa situácia zmení.