Britská vláda plne podporuje Mayovej plán brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. septembra (TASR) - Britská vláda plne podporuje návrh premiérky Theresy Mayovej ohľadom odchodu krajiny z Európskej únie, informovala stanica BBC.Britská premiérka sa drží svojho návrhu známeho ako plán z Chequers aj napriek kritike zo strany lídrov krajín Európskej únie. Tí vo štvrtok na neformálnom summite EÚ v Salzburgu odmietli zónu voľného obchodu a prijatie jednotných pravidiel pri výmene niektorých druhov tovaru, čo sú kľúčové body Mayovej plánu.Šéfka britskej vlády ich obvinila, že neprejavujú dostatočný rešpekt a nie sú schopní prísť s alternatívnym návrhom, ktorý by minimalizoval negatívne následky na vzájomné obchodné vzťahy.Poprední zástancovia brexitu vo vládnej Konzervatívnej strane namiesto Mayovej plánu presadzujú dohovor s Bruselom podobný dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou z roku 2016. Dohoda do veľkej miery umožňuje bezcolný dovoz kanadských výrobkov do EÚ a európskych do Kanady.Úrad britskej vlády však v pondelkovom vyhlásení ubezpečil, že členovia kabinetu plne podporujú premiérkin brexitový plán. Vyhlásenie bolo vydané po zasadnutí kabinetu.Britský inštitút pre ekonomické otázky (IEA) povedal, že Mayová by sa mala snažiť dosiahnuť dohodu o voľnom obchode s plným prístupom na trh pre obe strany, bez ciel na poľnohospodárske a ďalšie produkty a s maximálnym vzájomným uznaním regulačných štandardov. Bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson povedal, že návrh IEA by Británii umožnil voľne obchodovať s EÚ a aj uzatvárať dohody v ostatných častiach sveta.Ministerstvo pre odchod z Únie varovalo, že odchod Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody spôsobí problémy i s prevádzkovaním letov medzi krajinami EÚ a Britániou. Aerolinky budú musieť uzavrieť dohodu s každou krajinou samostatne.