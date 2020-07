Britská vláda rozšíri práva pre prisťahovalcov z Hongkongu, budú môcť požiadať o občianstvo

Jednoduchý proces žiadostí

Hrozia doživotné tresty

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia rozšíri práva pre prisťahovalcov z Hongkongu. Premiér Boris Johnson oznámil, že takmer tri milióny spôsobilých Hongkončanov dostanú šancu usadiť sa v Spojenom kráľovstve a napokon požiadať o občianstvo.Britská vláda tak reaguje na nový bezpečnostný zákon, ktorý v čínskej poloautonómnej oblasti a niekdajšej britskej kolónii zaviedla centrálna vláda v Pekingu.Približne 350-tisíc držiteľov britských pasov a ďalších 2,6 milióna spôsobilých Hongkončanov bude môcť prísť do Veľkej Británie na päť rokov, pričom budú mať právo na prácu a štúdium a napokon požiadať o povolenie na trvalý pobyt. Po ďalšom roku budú môcť požiadať o občianstvo.Držitelia pasov pre občanov britských zámorských území z Hongkongu majú v súčasnosti obmedzené práva a do Veľkej Británie môžu cestovať bez víz len na šesť mesiacov.Britský minister zahraničia Dominic Raab informoval poslancov, že počet a kvóty v tejto súvislosti nebudú obmedzené a proces podávania žiadostí bude jednoduchý.Johnson sa v súvislosti s utorkovým prijatím spomínaného zákona vyjadril, že je "jasným a vážnym" porušením právne záväznej dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Čínou z roku 1985, ktorá stanovuje, ochranu určitých slobôd Hongkongu po dobu 50 rokov po tom, ako Čína v roku 1997 prevzala Hongkong pod svoju správu."Porušuje vysokú mieru autonómie Hongkongu a ohrozuje slobody a práva chránené spoločným vyhlásením," vyjadril sa britský premiér.Nový zákon, ktorý začal platiť v utorok v noci, zakazuje snahy o odtrhnutie sa, podvratnú činnosť a terorizmus a okrem iného stanovuje aj doživotné tresty.Na základe legislatívy už hongkonská polícia zatkla niekoľko ľudí, medzi nimi i muža, ktorý niesol vlajku vyzývajúcu na samostatnosť.Na niektorých demonštrantov, ktorí si pripomínali 23. výročie odovzdania Hongkongu spod britskej správy pod správu Číny, polícia použila slzný plyn.Podľa kritikov zákon v Hongkongu ukončuje princíp "jedna krajina, dva systémy", ktorý vyplýva zo zmienenej dohody. Čína kritiku odmieta a tvrdí, že sú to vnútorné záležitosti.