Britská vláda vyzvala farmaceutické firmy, aby zvýšili zásoby liekov

Ilustračné foto.

Londýn 23. augusta (TASR) - Britská vláda vyzvala farmaceutické spoločnosti, aby zvýšili zásoby liekov s cieľom pripraviť sa na prípadný odchod krajiny z Európskej únie bez dohody. Splniť rozsah zvýšenia, ktorý Londýn žiada, však nebude pre spoločnosti jednoduchý.V liste farmaceutickým firmám vláda požiadala, aby do 29. marca 2019, teda do termínu odchodu Británie z EÚ, mali v porovnaní so súčasnými požiadavkami zásoby liekov na obdobie o šesť týždňov dlhšie.Silne regulovaný farmaceutický sektor patrí k oblastiam, ktoré sú zvlášť citlivé na prípadný odchod Británie bez dohody. Dôvodom je neistota, ako bude ďalej fungovať dohľad nad liekmi.Farmaceutické firmy sa preto už skôr začali pripravovať na situáciu, že Británia opustí EÚ bez dohody o budúcich vzťahoch. Napríklad, francúzsky koncern Sanofi začiatkom augusta oznámil, že svoje zásoby liekov v Británii zvýši. Objem zásob sa rozhodol rozšíriť tak, aby mal k dispozícii lieky na 14 týždňov oproti bežným 10-týždňovým zásobám. Prípravy začali robiť aj britská AstraZeneca a švajčiarsky Novartis.Teraz však britská vláda firmy vyzvala, aby zásoby navýšili ešte výraznejšie. Steven Bates, šéf britského združenia zastupujúceho firmy v biopriemysle, na to reagoval, že navýšenie zásob liekov o takýto objem za menej než 200 dní znamená pre firmy