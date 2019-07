Britské aerolínie z bezpečnostných dôvodov pozastavili lety do Káhiry

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. júla (TASR) - Britský vlajkový letecký dopravca British Airways (BA) oznámil v sobotu pozastavenie letov do egyptskej metropoly Káhira na sedem dní v dôsledku prehodnotenia bezpečnostnej situácie. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Aerolínie zverejnili vyhlásenie, podľa ktorého ide o preventívne opatrenie umožňujúce "". "," uviedli BA.Niektorí zasiahnutí cestujúci zdieľali v sociálnych médiách zábery ukazujúce zrejme list s podobným obsahom, ktorý od aerolínií dostali. Hovorkyňa BA povedala, že k pozastaveniu letov do Káhiry zatiaľ nemôže poskytnúť ďalšie informácie.Britské ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje Britov cestujúcich do Egypta na "". Pri letoch z Egypta do Británie sú podľa neho zavedené "" a cestujúci by mali "" s pracovníkmi bezpečnostných kontrol na letiskách.Londýn tiež radí upustiť od cestovania lietadlom do egyptského prímorského strediska Šarm aš-Šajch na Sinajskom polostrove. "" upozorňuje britské ministerstvo, pričom používa arabskú skratku staršieho názvu teroristickej organizácie Islamský štát.