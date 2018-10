Britské banky schválili v septembri najmenej hypotekárnych úverov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. októbra (TASR) - Britské banky schválili v septembri najmenej úverov na bývanie za posledných šesť mesiacov a znížil sa aj počet žiadostí o refinancovanie úveru. Ako uviedol inštitút UK Finance, je to reakcia na augustové zvýšenie úrokových sadzieb zo strany britskej centrálnej banky.Počet schválených hypotekárnych úverov klesol v septembri v Británii na 38.505 z augustových 39.241 hypoték. To je najmenší počet schválených úverov na bývanie od marca tohto roka. V medziročnom porovnaní sa ich počet znížil o 6,7 %, uviedol UK Finance.Britský trh s bývaním zaznamenáva postupné oslabovanie odkedy Briti odhlasovali v júni 2016 odchod z Európskej únie. Najvýraznejšie sa to dotklo Londýna a priľahlých oblastí. "Hypotekárny trh zaznamenal v septembri mierne oslabenie po výraznej aktivite v oblasti refinancovania hypoték v mesiacoch, ktoré predchádzali zvýšeniu úrokových sadzieb," povedal Eric Leenders z UK Finance.Znížil sa aj objem úverov pre nefinančné spoločnosti. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka pokles predstavoval 2 %. To znamená ďalšie predĺženie obdobia poklesu, ktorý sa začal v apríli.povedal Stephen Pegge z UK Finance. To potvrdila aj Konfederácia britského priemyslu, podľa ktorej firmy obmedzujú investície, keďže päť mesiacov pred brexitom stále nie sú doriešené budúce vzťahy Británie s Európskou úniou.