Britské domácnosti sú po vyše 2 rokoch optimistické ohľadne financií

Londýn 23. júla (TASR) - Do britských domácností sa po vyše dvoch rokoch vrátil optimizmus, čo sa týka ich finančných vyhliadok. Ukázali to výsledky najnovšieho prieskumu agentúry IHS Markit a spoločnosti Ipsos Mori poskytujúcej finančné informácie.Celkový index financií domácností (HFI) upravený o sezónne vplyvy vzrástol v júli na 44,6 bodu z júnovej hodnoty 43,6 bodu. Čiastkový index finančných vyhliadok na najbližších 12 mesiacov však dosiahol 51,3 bodu oproti 48,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená, že aj keď z pohľadu celkového stavu financií pretrváva pesimizmus, v prípade finančných očakávaní sú britské domácnosti optimistické. Optimistické a pesimistické nálady od seba oddeľuje hranica 50 bodov.Optimistické nálady v súvislosti s očakávaniami vývoja financií sa tak u britských domácností objavili po viac než dvoch rokoch. Naposledy prekonal tento čiastkový index hranicu 50 bodov v marci 2016.