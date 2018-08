Britské firmy majú čoraz viac problémov obsadiť voľné miesta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. augusta (TASR) - Čoraz viac zamestnávateľov v Spojenom kráľovstve má problémy obsadiť voľné pracovné miesta. Vyplýva to z najnovšej štúdie renomovaného inštitútu Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).Asi dve tretiny zamestnávateľov uviedli, že niektoré voľné pracovné miesta majú problém obsadiť už od minulého leta.Prieskum ukázal, že počet voľných pracovníkov je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi obmedzený najmä v prípade nízko a stredne kvalifikovaných povolaní. Počet uchádzačov o voľné pracovné miesto klesol v porovnaní s letom 2017.Zvýšenie platov je najčastejšou reakciou na tieto problémy. Väčšina zamestnávateľov podľa CIPD reagovala zvýšením platov, aby zaplnila voľné pracovné miesta.Podľa údajov z prieskumu zamestnávatelia očakávajú rast priemernej základnej mzdy v nasledujúcich 12 mesiacoch (do júna 2019) o 2 %. To je však pod úrovňou inflácie, ktorá napríklad v júni tohto roka dosiahla 2,4 %.Autori prieskumu dospeli k záveru, že obmedzená ponuka voľných ľudí, slabá produktivita a neistota spojená s brexitom poukazujú na pomalý rast miezd a pokračujúce ťažkosti s náborom nových zamestnancov v nasledujúcom roku.