Britské firmy prestávajú prijímať nových zamestnancov a neinvestujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. októbra (TASR) - Firmy z britského sektora služieb sa vzdávajú pokusov o prijatie nových zamestnancov, keďže dôvera podnikov klesá pred blížiacim sa odchodom krajiny z Európskej únie (EÚ). Uviedla to Britská obchodná komora (BCC) v správe o svojom kvartálnom ekonomickom prieskume.Percentuálny podiel firiem v odvetví služieb, ktoré prijímajú nových ľudí, je na najnižšej úrovni za štvrťstoročie. A aj tie, ktoré sa ešte snažia o nábor nových pracovníkov, s tým majú problémy, skonštatovala BCC.A zároveň export a nové objednávky sú najnižšie od 2. štvrťroka 2016, čo naznačuje, že Spojené kráľovstvo smeruje k najslabšiemu hospodárskemu rastu od finančnej krízy pred zhruba desiatimi rokmi.Tieto zistenia podčiarkujú nervozitu v ostrovnej ekonomike. Premiérka Theresa Mayová sa pritom snaží dosiahnuť dohodu s EÚ o podmienkach brexitu pred novembrovým posledným termínom. Len niekoľko týždňov pred finalizáciou tzv. dohody o rozvode tak stále nie sú jasné budúce obchodné podmienky.povedal Adam Marshall, generálny riaditeľ BCC. Pripomenul, že teraz je ten najdôležitejší čas na to, aby vláda svojimi krokmi podporila investície podnikov a ich konkurencieschopnosť a produktivitu tvárou v tvár brexitu.Prieskum BCC, do ktorého sa zapojilo 5600 podnikov, tiež ukázal, že neistota okolo budúcich obchodných podmienok bráni investíciám vo výrobe aj v službách. Percentuálny podiel spoločností, ktoré chcú investovať do tovární, strojov alebo výcviku zamestnancov, klesol na najnižšiu úroveň za viac ako rok.Rozpočet Spojeného kráľovstva, ktorý by mal minister financií Philip Hammond predložiť 29. októbra, musí priniesť "radikálne a rozhodné kroky na podporu rastu a produktivity", povedal Marshall. Vláda by mala spolupracovať s podnikmi na migračnej politike, keďže firmy potrebujú zamestnancov aj zo zahraničia, dodal.