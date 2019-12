Britské firmy sa obávajú nových migračných pravidiel po brexite

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. decembra (TASR) - Hrozí, že nový migračný systém, ktorý plánuje zaviesť britská vláda po odchode Británie z Európskej únie, bude príliš komplikovaný, čo povedie k nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Uviedla to vo štvrtok Konfederácia britského priemyslu (CBI), ktorá sa odvolala na výsledky najnovšieho prieskumu medzi firmami.Ako ukázal prieskum, ktorý CBI uskutočnila v období od 27. augusta do 4. októbra,, viac než 70 % z celkovo 304 oslovených britských podnikov uviedlo, že pre britský pracovný trh je momentálne najväčším rizikom obmedzený prístup ku kvalifikovaným pracovníkom. Vyše 50 % z anketovaných firiem sa zároveň obáva, že ak sa migračná politika nezjednoduší, poškodí to ich biznis.Už teraz je ich situácia zložitá. Čistá migrácia z krajín Európskej únie do Británie klesla za 12 mesiacov do konca júna na 48.000 osôb, čo je najnižší počet od začiatku roka 2009.Britský premiér Boris Johnson navrhuje v oblasti imigrácie austrálsky bodový systém, ktorý na základe počtu získaných bodov rozhoduje o tom, kto bude mať právo v krajine pracovať, pričom v prípade ľudíby sa celý proces urýchlil. Podľa hovorcu britského ministerstva vnútra to Britom prinesie výhody.povedal.Ako však uviedol Matthew Fell z CBI, firmy znepokojuje najmä neistota súvisiaca s novým imigračným systémom.dodal.