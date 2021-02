Britské karanténne hotely zapĺňajú prví ľudia, za pobyt zaplatia takmer dvetisíc libier

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Do britských karanténnych hotelov začínajú prichádzať prví cestujúci, ktorí do Spojeného kráľovstva prišli z niektorého zo štátov nachádzajúcich sa na „červenom zozname“ 33 krajín. V spomenutom menoslove sa nachádzajú napríklad Portugalsko, Brazília či Juhoafrická republika. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Každý, kto prichádza z miest na „červenom zozname“, si musí kúpiť „karanténny balíček“ v hodnote 1750 libier (približne 2-tisíc eur) na osobu, ktorý pokryje ubytovanie počas 10-dňovej izolácie, testovanie na prítomnosť koronavírusu a ďalšie položky.Minister zdravotníctva Matt Hancock vyhlásil, že hotelový karanténny systém platný od 15. februára zatiaľ funguje „hladko“.Tí, ktorí sa neumiestnia do karantény v určenom hoteli, čelia pokute až do 10-tisíc libier (asi 11 400 eur). Najtvrdší možný trest je odňatie slobody až na 10 rokov a mohli by ho uložiť ľuďom, ktorí vedome klamali o návšteve ktorejkoľvek z 33 krajín na súčasnom „červenom zozname“.