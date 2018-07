Britské námorné sily zachránili v roku 2014 útočníka z Manchestru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 31. júla (TASR) - Samovražedného útočníka z Manchestru zachránili z Líbye počas občianskej vojny príslušníci Britského kráľovského námorníctva tri roky predtým, než spáchal teroristický útok po skončení koncertu americkej speváčky Ariany Grandeovej v športovo-koncertnom komplexe Manchester Arena, ktorý si vyžiadal 22 obetí na životoch. Informoval o tom v utorok britský bulvárny denník Daily Mail.Salman Abedi, britský občan líbyjského pôvodu, bol údajne v auguste 2014 na dovolenke v Líbyi - v čase, keď v tejto severoafrickej krajine vypukli boje. V dôsledku vojny britské úrady britských občanov z Líbye evakuovali.Abedi a jeho mladší brat Hashem patrili k približne 100 Britom, ktorých na lodi Britského kráľovského námorníctva Enterprise presunuli z Líbye do bezpečia na Maltu. Odtiaľ v auguste 2014 odleteli späť do Británie. Hashem Abedi je v súčasnosti vo väzení v Líbyi pre podozrenia súvisiace so spomínaným útokom.Zdroje z prostredia britských bezpečnostných zložiek, ktoré denník citoval, potvrdili, že Salman Abedi sa na lodi kráľovských námorných síl nachádzal, a uviedli, že v čase jeho záchrany Abediho nepovažovali za zradikalizovaného.Samovražedný bombový útok v Manchestri z 22. mája 2017 si vyžiadal 23 mŕtvych vrátane atentátnika a viac ako 200 zranených. Páchateľ Salman Abedi, ktorý v hale odpálil podomácky vyrobenú nálož, sa narodil v Manchestri rodičom líbyjského pôvodu.