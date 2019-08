Britské poslankyne EP vidia brexit ako riziko

Na archívnej snímke europarlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Brusel 8. augusta (TASR) – Pre hmlistú predstavu nezávislosti sa vzdávame vedúcej úlohy v najväčšom obchodnom bloku a demokratickej inštitúcii sveta na úkor našej bezpečnosti, našej prosperity a nášho postavenia vo svete. Na tému odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie to pre TASR povedala britská europoslankyňa za stranu Liberálnych demokratov Irina von Wieseová.doplnila von Wieseová. Strana, ktorú v Európskom parlamente (EP) zastupuje, už od vyhlásenia referenda o členstve Británie v EÚ v roku 2016, vedie kampaň proti odchodu krajiny z Únie. Ako europoslankyňa hovorí, robia tak aj preto, žeS von Wieseovou súhlasí aj líderka severoírskej strany Aliancie a členka europarlamentu Naomi Longová." povedala pre TASR severoírska europoslankyňa. Obe europoslankyne sú členkami frakcie Obnovme Európu (Renew Europe), ktorá nahradila doterajšiu Alianciu liberálov a demokratov za Európu (ALDE).povedala Longová. Tzv. tvrdý brexit, teda odchod krajiny bez dohody, by mal podľa nej "" pre Severné Írsko, ako aj Spojené kráľovstvo a Írsko. "Tá podľa nej predstavuje akúsi "záchrannú sieť", ktorá má zaručiť ochranu predteda obnovením hraníc medzi Severným Írskom a samostatnou Írskou republikou, ktorá zostáva členom EÚ. Obe časti ležia na írskom ostrove a v minulosti práve pre otázku hranice na území vypukol 30 rokov trvajúci ozbrojený konflikt.V radoch britských europoslancov sa však nájdu aj takí, ktorí s odchodom Británie súhlasia. Nezaradený europoslanec Lance Forman za Stranu brexitu podľa vlastných slov podporuje odchod z EÚ nielen preto, že topovedal Forman. "dodal.Jeho stranícky kolega, taktiež nezaradený europoslanec Henrik Overgaard-Nielsen považuje Úniu za ". "povedal pre TASR Overgaard-Nielsen, ktorého strana získala 29 mandátov vo voľbách do EP v máji 2019, najviac zo všetkých britských strán.Napriek tomu, že jeho strana si kampaň postavila na odchode krajiny z EÚ, svoju kandidatúru do europarlamentu považuje za zmysluplnú. "vyjadril sa Overgaard-Nielsen.Podľa Lanca Formana ich strana kandidovala do europarlamentu, aby ukázala, že v krajine ešte stále zostáva veľká podpora pre odchod Británie z EÚ.povedal. "dodal.Spojené kráľovstvo v Európskom parlamente zastupuje 73 poslancov. Europarlament už rozhodol, že po oficiálnom odchode krajiny z EÚ, ktorý je momentálne naplánovaný na 31. októbra, bude 27 z týchto kresiel prerozdelených iným členským štátom. Francúzsko a Španielsko ich majú získať najviac, až päť, Taliansko a Holandsko tri, Írsko dve kreslá. Švédsko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Chorvátsko, Estónsko, Poľsko a Rumunsko by mali získať o jeden mandát viac, ako aj Slovensko.