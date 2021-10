Britské požiadavky v spore o brexitovú dohodu môžu spôsobiť ďalší rozpad vzťahov s EÚ, varuje írsky minister

Britské požiadavky v spore o brexitovú dohodu môžu viesť k „ďalšiemu rozpadu vzťahov“ medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou . Vyhlásil to v nedeľu írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney

Reagoval na vyjadrenie britského ministra pre brexit Davida Frosta , ktorý zopakoval, že na plnenie podmienok dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva zo spoločenstva európskych krajín nesmie dohliadať Súdny dvor Európskej únie (ECJ).

Zverejnenie návrhov

Severoírsky protokol

10.10.2021 (Webnoviny.sk) -„Chce sa (britská vláda) naozaj pohnúť dopredu dohodnutou cestou, alebo si želá ďalší rozpad vzťahov?“ opýtal sa na Twitteri Coveney. Európska komisia (EK) by mala budúci týždeň zverejniť návrhy na ukončenie patovej situácie v spore o režim na hraniciach so Severným Írskom.Dohoda o brexite obsahuje aj takzvaný severoírsky protokol. Jeho cieľom je zabrániť situácii, keď by tovary z Británie vstupovali na spoločný trh EÚ bez preclenia, a zároveň garantovať pokračovanie otvorenej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou ako súčasťou európskeho spoločenstva.Unionisti však namietajú, že vytvára obchodnú hranicu medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom, čo podkopáva ich pozíciu ako súčasti Spojeného kráľovstva. Londýn tiež považuje kontroly tovarov na hranici za obťažujúce a chce preto zmeniť príslušné časti brexitovej dohody.