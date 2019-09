Britskej ekonomike hrozí recesia, sektor služieb slabo rastie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. septembra (TASR) - Britskému hospodárstvu vážne hrozí recesia, prvá od finančnej krízy pred zhruba desiatimi rokmi. Naznačil to prieskum spoločností IHS Markit a CIPS, ktorý tiež ukázal, že dôvera podnikateľov v sektore služieb sa pre brexit ďalej zhoršuje.Prieskum odhalil, že sektor služieb, dominantné odvetvie britskej ekonomiky, sa v auguste spomalil viac, ako experti odhadovali. Jeho aktivita sotva rástla. A očakávania podnikateľov v tomto odvetí dosiahli najnižšiu úroveň za viac ako tri roky.Konkrétne index nákupných manažérov PMI z britského sektora služieb v auguste klesol na 50,6 z 51,4 bodu v júli. Priblížil sa tak k zlomovej hranici 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v danom odvetví od jej rastu. Analytici pritom odhadovali, že sa PMI zníži v auguste menej, na 51 bodov.Výsledky prieskumu pravdepodobne vyvolajú ďalšie otázky týkajúce sa schopnosti Británie prekonať pokles hospodárstva v 2. štvrťroku, keď sa vytratil efekt budovania skladových zásob v prvých troch mesiacoch roka pred pôvodným termínom brexitu na konci marca.Podľa IHS Markit viaceré indikátory signalizujú, že výkon britskej ekonomiky sa aj v období júl - september opäť zníži, odhadom o 0,1 %. A pokles jej výkonu dva kvartály po sebe znamená recesiu.Prieskumy totiž ukázali, že výroba aj stavebníctvo v auguste pokračovali vo výraznom poklese a vyhliadky sektora služieb na "zmysluplný" rast sú slabé. To zvyšuje pravdepodobnosť, že britské hospodárstvo sa prepadne do recesie, uviedol hlavný ekonóm IHS Markit Chris Williamson.Pripomenul, že hoci si sektor služieb udržal mierny rast, jeho "letná malátnosť" sa môže na jeseň ešte zhoršiť. Naznačuje to pokles miery optimizmu podnikateľov v službách na najnižšiu úroveň od júla 2016, čo bol mesiac bezprostredne po hlasovaní o brexite. Prispelo k tomu aj výrazné spomalenie sa nových objednávok v auguste. To malo za následok zastavenie náboru nových zamestnancov pre obavy o vyhliadky firiem. Oslabenie trhu práce tak vrhá ešte väčší tieň na vyhliadky ekonomiky, dodal Williamson.