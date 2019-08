Britskí dovolenkári už pocítili oslabenie libry vo svojich peňaženkách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. augusta (TASR) - Pre milióny Britov, ktorí sa pripravujú stráviť letnú dovolenku v zahraničí, nemohlo prísť tohtotýždňové oslabenie libry v horšom čase.Klienti, ktorí si v Londýne pred víkendom vymieňali peniaze, potvrdili, že pocítili vo svojich peňaženkách pokles libry tento týždeň na takmer desaťročné minimum voči euru a blízko najnižšej úrovne za 34 rokov voči doláru.povedal 54-ročný Gary Lacey, po výmene libier za euro pri kurze nižšom ako 1,07 EUR/GBP, pred odchodom na štvordňový výlet do Rakúska.Poukázal pritom na oveľa výhodnejší kurz začiatkom milénia, predtým, ako libru zasiahla globálna finančná kríza a potom brexit.povedal Lacey. "Britskí dovolenkári tak musia počítať s výdavkami navyše po oslabení libry, ktorá stratila približne 7 % zo svojej hodnoty voči euru od polovice mája, keď britská politika dotlačila bývalú premiérku Theresu Mayovú k rezignácii.Jej nástupca Boris Johnson zaujal tvrdý postoj voči Bruselu a vyhlasuje, že jeho krajina vystúpi z Európskej únie (EÚ) 31. októbra aj bez dohody, ak Únia nezmení podmienky brexitu, ktoré dohodla Mayová.Táto neistota viedla k oslabeniu libry a podľa Laceya nič nenasvedčuje, že by sa britská mena mohla v blízkej budúcnosti zotaviť.Pre niektorých ľudí v Británii bola skutočnosť, že si za jednu libru mohli tradične kúpiť viac iných mincí, s výnimkou niektorých ropných štátov, zdrojom pýchy. Analytici teraz pracujú s pravdepodobnosťou, že libra klesne na paritu voči euru aj doláru.Aktuálny pokles libry na trojmesačné minimum nebol taký dramatický, ako jej pád o 10 % oproti doláru a o 6 % oproti euru v priebehu pár hodín v noci po hlasovaní o brexite 23. júna 2016.Ak na devízových trhoch nedôjde k rýchlemu obratu, Briti môžu tiež očakávať, že sa čoskoro zvýši aj inflácia v krajine. Tá zasiahne kúpnu silu spotrebiteľov, ktorá doteraz pomáhala ekonomike zvládnuť situáciu po referende.Kariéru najmenej dvoch bývalých predsedov britskej vlády po druhej svetovej vojne pritom "fatálne" zasiahol pokles libry, keďže Británia stratila svoju pozíciu jednej z najväčších svetových ekonomík.Harolda Wilsona vysmiali karikaturisti aj komici v roku 1967, keď voličom povedal, že „libra tu v Británii vo vašich vreckách“ nezmení hodnotu po devalvácii.O 25 rokov neskôr bol John Major ponížený po tom, čo jeho vládu prekabátili investori vrátane Georgea Sorosa, ktorý vytlačil libru z mechanizmu výmenných kurzov.Najnovší pokles libry nebol dosť závažný na to, aby vyvolal tlak na Johnsona a prinútil ho zmeniť postoj k Bruselu. Ale ak by bol kurz libry klesol pod 1 euro, situácia by sa mohla zmeniť, uviedla Natacha Postel-Vinayová, odborná asistentka, ktorá prednáša finančnú históriu na London School of Economics. "dodala.Karty by však mohla zamiešať aj inflácia. Stúpenci brexitu síce argumentujú, že slabšia libra pomáha britským exportérom, a tak aj ekonomike, ale rastúca inflácia v dôsledku drahšieho dovozu zvýši náklady a zníži disponibilné príjmy domácností.Britský reťazec supermarketov Tesco v júli zvýšil ceny približne 1000 výrobkov. A centrálna banka (Bank of England) upozornila, že nemôže zaručiť, že zníži úrokové sadzby, aby pomohla ekonomike po neriadenom odchode z EÚ, ak dôjde k nárastu inflačných tlakov po výraznejšom oslabení libry.Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum odhaduje, že po brexite bez dohody by sa miera inflácie mohla do konca roka 2020 zdvojnásobiť na 4 %, keďže ekonomika bude pravdepodobne stagnovať alebo dokonca klesne.