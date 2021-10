Britskí farmári likvidujú zdravé ošípané, vláda pod tlakom vydáva dočasné víza pre zahraničných mäsiarov

Vláda prisľúbila ďalšiu pomoc

Pracovníkov treba zohnať čo najskôr

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda Veľkej Británie vydá dočasné pracovné víza pre 800 zahraničných mäsiarov, keďže podľa farmárov nedostatok pracovnej sily v britskom odvetví spracovania mäsa ich donútil zlikvidovať tisíce kusov zdravých ošípaných.Chovatelia ošípaných varovali pred likvidáciou do 150-tisíc ošípaných, pretože nedostatok mäsiarov viedol k nahromadeniu ich počtu pred porážkou a farmári pre ne nedokážu nájsť priestor. Chovatelia uviedli, že už doteraz museli zlikvidovať viac ako šesťtisíc zdravých ošípaných.Britské ministerstvo dopravy informovalo, že dočasné víza umožnia mäsiarom pricestovať za prácou do Británie na šesť mesiacov. Predstavitelia Británie však zdôraznili, že vydanie pracovných víz nie je dlhodobým riešením a že firmy musia platiť vyššie mzdy a investovať do lepších technológií.Vláda dodala, že poskytne financie na vybudovanie ďalších skladov na mäso a podnikne ďalšie kroky na podporu odvetvia.Minister životného prostredia George Eustice uviedol, že opatrenie vlády v oblasti pracovných víz bolo odpoveďou na „unikátnu sériu tlakov“, vrátane tlaku vyplývajúceho z pandémie koronavírusu a z toho, že v prípade časti britských dodávateľov bravčového mäsa bolo dočasne pozastavené schvaľovanie exportu do Číny.Tom Bradshaw, viceprezident britského Národného zväzu farmárov, sa však vyjadril, že opatrenie v oblasti víz bolo „krokom správnym smerom“. Dodal, pritom, že je nevyhnutné dostať zahraničných mäsiarov do Spojeného kráľovstva čo najskôr.