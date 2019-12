Britskí konzervatívci získali v parlamente nadpolovičnú väčšinu

Britský premiér a líder Konzervatívnej strany Boris Johnson spolu so psom prichádza do volebnej miestnosti v Londýne počas predčasných parlamentných volieb 12. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Britský premiér a líder Konzervatívnej strany Boris Johnson spolu so psom prichádza do volebnej miestnosti v Londýne počas predčasných parlamentných volieb 12. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR

Jo Swinsonová prišla o mandát, končí ako líderka Liberálnych demokratov

Londýn 12. decembra (TASR) - Britská Konzervatívna strana získala v parlamente nadpolovičnú väčšinu mandátov. Vyplýva to z výsledkov sčítania hlasov odovzdaných v 597 zo 650 volebných obvodov. Informovala o tom televízia Sky News.Po sčítaní výsledkov v 614 zo 650 volebných obvodov získala Konzervatívna strana 338 mandátov, Labouristická strana 200, Škótska národná strana 46 mandátov, Liberálni demokrati by v Dolnej snemovni obsadili osem kresiel a severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) by v Snemovni mala osem poslancov. Ostatné strany by si rozdelili 14 mandátov.Jo Swinsonová po strate poslaneckého mandátu v britských parlamentných voľbách odstupuje z postu líderky Liberálnych demokratov. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie strany."Som hrdá na to, že v tejto kampani sa liberálni demokrati postavili za otvorenosť, štedrosť a nádej. Boli sme úprimní v tom, v čo veríme a čo sa snažíme dosiahnuť. Je to jednoznačne prekážka liberálnych hodnôt. Avšak v celej krajine ich vyznývajú milióny ľudí. Spoločným bojom za ne môžeme vytvoriť svetlú budúcnosť," povedala Swinsonová.

Na snímke Jo Swinsonová po strate poslaneckého mandátu v britských parlamentných voľbách odstupuje z postu líderky Liberálnych demokratov. FOTO TASR/AP

Foto: TASR

Downing Street: Väčšie personálne zmeny vo vláde budú až po brexite

Liberálnych demokratov dočasne povedú Ed Davey a Sal Brintonová a voľby nového lídra sa uskutočnia na budúci rok. Swinsonová prišla o kreslo v obvode East Dunbartonshire, kde ju porazila kandidátka Škótskej národnej strany (SNP) Amy Callaghanová.Brintonová pochválila Swinsonovú, že stranu viedla "čestne a nebojácne". Liberálni demokrati získali vo voľbách podľa predbežných výsledkov len 11 mandátov.





Úrad britského premiéra v piatok oznámil, že ak sa exit polly potvrdia, vo vláde premiéra Borisa Johnsona dôjde len k menším personálnym zmenám, aj to až na budúci pondelok (16. decembra). Informovala o tom spravodajská stanica BBC.



Dodala, že nový plán brexitu, ktorý ako alternatívny predložil Johnson, by mohol parlament prerokovať v druhom čítaní v piatok 20. decembra. Väčšie zmeny vo vládnom kabinete by mohli nastať vo februári - po tom, ako Británia k 31. januáru opustí Európsku úniu.



V marci by potom mal byť schválený rozpočet, dodala BBC s odvolaním sa na informácie z Downing Street.

Britský premiér Boris Johnson po pravdepodobnom víťazstve svojej Konzervatívnej strany vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách uviedol, že konzervatívci majú teraz "silný nový mandát uskutočniť brexit, zjednotiť krajinu a posunúť ju dopredu". Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Johnson sa poďakoval svojim voličom po tom, čo obhájil svoj mandát, keď kandidoval za volebný obvod Uxbridge a South Ruislip.



O svoje poslanecké kreslo naopak prišla líderka Liberálnych demokratov Jo Swinsonová, ktorá kandidovala za obvod East Dunbartonshire, kde ju porazila kandidátka Škótskej národnej strany (SNP) Amy Callaghanová.



Podľa prvých odhadov by konzervatívci po štvrtkových predčasných voľbách mohli získať až 368 mandátov a v 650-člennej Dolnej snemovni britského parlamentu by mali jasnú väčšinu.



Druhá Labouristická strana by mala obsadiť 191 kresiel. Škótska národná strana (SNP) bude mať 55 poslaneckých mandátov a Liberálni demokrati 13. Jedného poslanca by v parlamente mali aj Zelení. Ostatné strany by si rozdelili 22 mandátov.

Corbyn nepovedie labouristov do ďalších volieb

Vodca britských labouristov Jeremy Corbyn v piatok vyhlásil, že nebude viesť svoju stranu do ďalších volieb. Informovala o tom agentúra AFP.Prehru labouristov s konzervatívcami Borisa Johnsona i volebnú noc označil Corbyn za veľké sklamanie.

Na snímke vodca britských labouristov Jeremy Corbyn oznamuje, že nebude viesť svoju stranu do najbližších volieb. Prehru labouristov s konzervatívcami Borisa Johnsona i volebnú noc označil Corbyn za veľké sklamanie. V Londýne v piatok 13. decembra 2019. FOTO TASR/AP

Foto: TASR

Britských Zelených sklamal výsledok, ktorý by mali dosiahnuť podľa exit pollov

Strana brexitu pravdepodobne nebude mať v parlamente žiadneho poslanca

Labouristi svoj neúspech vo voľbách pripisujú únave z brexitu

Johnson sa voličom v Británii poďakoval za účasť na voľbách

Vo svojom príhovore, ktorý predniesol v Islingtone North, kde kandidoval a obhájil svoj mandát, sa Corbyn poďakoval za dôveru svojim voličom. Poslancom Dolnej snemovne sa stal v poradí už desiaty raz.Poďakoval sa aj svojim priateľom a rodine, obzvlášť svojej manželke za to, že počas predvolebnej kampane vydržala tlak, ktorému ju vystavili médiá.Vo svojom príhovore Corbyn pripomenul, že Labouristická strana počas predvolebnej kampane predstavila svoj "manifest nádeje". Uviedol tiež, že téma odchodu Británie z EÚ predvolebnú debatu polarizovala.Politickí pozorovatelia v bezprostrednej reakcii na tento prejav uviedli, že Corbyn v ňom nepriznal zodpovednosť za neúspech strany vo voľbách a aj keď vyhlásil, že stranu nepovedie do žiadnych budúcich volieb, neavizoval, že by mal v úmysle odstúpiť z postu straníckeho lídra.Podľa prvých odhadov by konzervatívci po štvrtkových predčasných voľbách mohli získať až 368 mandátov a v 650-člennej Dolnej snemovni britského parlamentu by mali jasnú väčšinu.Druhá Labouristická strana by mala obsadiť 191 kresiel. Škótska národná strana (SNP) bude mať 55 poslaneckých mandátov a Liberálni demokrati 13. Jedného poslanca by v parlamente mali aj Zelení. Ostatné strany by si rozdelili 22 mandátov.Šéf britskej strany Zelení Jonathan Bartley je nespokojný s výsledkom, ktorý podľa prvých odhadov jeho strana dosiahla vo štvrtkových predčasných voľbách do Dolnej snemovne britského parlamentu.Podľa zverejnených exit pollov by Zelení mali mať v parlamente jediného poslanca. V rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC Bartley v piatok uviedol, že ak sa zverejnené prognózy výsledkov parlamentných volieb potvrdia, "bude to veľmi zlá noc pre klímu (ako tému) a progresívnu politiku".BBC vysvetlila, že Zelení uzavreli dohodu s Liberálnymi demokratmi a Waleskou stranou (Plaid Cymru), že podporia spoločného kandidáta, aby tábor politických strán podporujúcich zotrvanie Británie v EÚ mal šancu získať vo voľbách viac hlasov. Bartley dodal, že Zelení oslovili aj labouristov, ktorí sa však k tejto dohode nepripojili, čo "viedlo k predvídateľným výsledkom".Vyhlásil, že politické strany si z tejto situácie musia zobrať ponaučenie. "Musíme spolupracovať," zdôraznil."Nechceli sme tieto voľby a varovali sme, čo sa môže stať," dodal. "Neexistuje spôsob, ako to zvrátiť. Je to veľmi zlá správa," uviedol Bartley, podľa ktorého táto situácia len potvrdzuje, že Británia "zúfalo potrebuje" volebnú reformu a labouristi ju musia podporiť. Podľa prvých odhadov by konzervatívci po štvrtkových predčasných voľbách mohli získať až 368 mandátov a v 650-člennej Dolnej snemovni britského parlamentu by mali jasnú väčšinu.Druhá Labouristická strana by mala obsadiť 191 kresiel. Škótska národná strana (SNP) bude mať 55 poslaneckých mandátov a Liberálni demokrati 13. Jedného poslanca by v parlamente mali aj Zelení. Ostatné strany by si rozdelili 22 mandátov.Z prvých odhadov výsledkov predčasných parlamentných volieb v Británii vyplýva, že Strana brexitu (BP) europoslanca Nigela Faragea nezíska v Dolnej snemovni parlamentu ani jedno kreslo. Informovala o tom v piatok stanica BBC."Ak sa podarí uskutočniť brexit, tak sme odviedli dobrú prácu. Ak však bude dohoda o brexite Borisa Johnsona schválená bezo zmien, nebudem ju môcť podporiť," povedal Farage v rozhovore pre BBC na margo výsledkov štvrtkových predčasných parlamentných volieb.Uviedol tiež, že Johnsonova dohoda o vystúpení Británie z EÚ by vytvorila základ pre bližší vzťah Spojeného kráľovstva s Úniou, ako by sa mu páčilo.Na otázku, či sa po prvých odhadoch volebných výsledkov predčasných parlamentných volieb, v ktorých jeho strana pravdepodobne nezíska ani jeden mandát, nechystá na odchod z politiky, Farage odpovedal: "Uvidíme, kde budeme o šesť mesiacov, možno sa ešte budem musieť vrátiť do hry."Ako vo voľbách hlasoval on sám, Farage komentoval slovami, že sa nevedel prinútiť voliť konzervatívcov a preto svoj volebný lístok znehodnotil. "Ako som hlasoval, je dosť nepodstatné," povedal Farage, pričom zaútočil na britský volebný systém, v ktorom víťaz berie všetko.Boris Johnson presadil decembrové predčasné voľby v nádeji, že získa väčšinu v parlamente a prelomí tak politickú patovú situáciu v otázke brexitu, ktorá dosiaľ v Británii panovala. Konzervatívna väčšina by podľa neho ratifikovala revidovanú dohodu o vystúpení dosiahnutú s EÚ a vyviedla krajinu z Únie v naposledy stanovenom termíne - 31. januára 2020.Za neúspechom britských labouristov v parlamentných voľbách je únava britskej verejnosti zo zdĺhavého procesu súvisiaceho s odchodom Británie z EÚ. Podľa agentúry AFP to v piatok uviedol hovorca strany pre finančné záležitosti John McDonnell."Vyzerá to tak, že dominoval brexit. A mnohé spôsobila únava z brexitu," vyhlásil McDonnell. Ľudia to podľa neho chceli mať za sebou a podľa toho hlasovali vo voľbách. Hovorca britskej Labouristickej strany Barry Gardiner v piatok uviedol, že exit polly zverejnené vo štvrtok večer po zavretí volebných miestností v Británii sú pre stranu "zničujúcou ranou".Z exit pollov vyplýva, že konzervatívci by mohli získať až 368 mandátov a v 650-člennej Dolnej snemovni britského parlamentu by mali jasnú väčšinu. Druhá Labouristická strana by mala obsadiť 191 kresiel. Ak sa tento predpoklad potvrdí, bude to znamenať, že Jeremy Corbyn od roku 2017 doviedol labouristov k dvom volebným porážkam.Podľa ohlasov, ktoré priniesla spravodajská stanica BBC, členovia strany zodpovednosť za prehru pripisujú Corbynovi, jeho "neschopnosti viesť politickú stranu, absencii vodcovsta" a zbabranej predvolebnej kampani.Podľa odhadov by Škótska národná strana (SNP) mala mať 55 poslaneckých mandátov a Liberálnodemokratická strana 13. Jedného poslanca by v parlamente mali aj Zelení. Ostatné strany by si rozdelili 22 mandátov.





Britský premiér Boris Johnson sa vo štvrtok poďakoval občanom, ktorí využili svoje právo a odovzdali svoj hlas vo štvrtkových predčasných voľbách do britskej Dolnej snemovne.



Ako informovala agentúra AFP, Johnson sa občanom poďakoval prostredníctvom príspevku na Twitteri.



Nezmienil sa v ňom však o zverejnených exit polloch, ktoré naznačujú, že jeho Konzervatívna strana bude mať v 650-člennom parlamente väčšinu.

















