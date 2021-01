Britskí podnikatelia dostanú od štátu novú pomoc, mala by zmierniť dopady pandémie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2021 (Webnoviny.sk) - Britskí podnikatelia v maloobchode, ubytovacích, pohostinských a rekreačných službách dostanú novú pomoc, ktorá im pomôže prežiť do jari. Oznámil to v utorok minister financií Rishi Sunak Príspevky budú vo výške do 9-tisíc britských libier (GBP) na jednu prevádzku, informuje spravodajský portál BBC.Vláda je „odhodlaná chrániť pracovné miesta a podporiť firmy“, uviedol Sunak.Nová pomoc dopĺňa už zavedené opatrenia vrátane nižších daní alebo príspevkov ku mzdám zamestnancov, ktorých pandemické opatrenia prinútili zostať doma. Účinnosť skorších podporných schém vláda predĺžila do konca apríla.(1 EUR = 0,90160 GBP)