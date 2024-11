Britskí poslanci predbežne schválili legalizáciu asistovanej samovraždy smrteľne chorých ľudí

29.11.2024 (SITA.sk) - Britskí zákonodarcovia v piatok predbežne schválili návrh zákona o legalizácii asistovanej samovraždy v Anglicku a Walese. Po emotívnej debate návrh podporilo 330 poslancov, zatiaľ čo 275 bolo proti. Ak zákon príjmu, nevyliečiteľne chorí ľudia budú mať právo predčasne ukončiť svoj život.Hlasovanie signalizuje zásadný súhlas zákonodarcov s návrhom, ktorý teraz postupuje do ďalšieho podrobného prerokovania v parlamente.Rokovanie, ktoré trvalo niekoľko hodín, sa dotýkalo citlivých tém, ako sú etika, smútok, právo, viera, kriminalita a financie. Pred parlamentom sa zhromaždili stovky ľudí, ktorí mali na túto otázku protichodné názory.Podporovatelia legislatívy uviedli, že zákon poskytne umierajúcim dôstojnosť a zabráni zbytočnému utrpeniu. Kritici však vyjadrili obavy, že by takýto zákon mohol ohroziť zraniteľné osoby, ktoré by mohli byť priamo alebo nepriamo donútené ukončiť svoj život, aby sa nestali záťažou pre svojich blízkych.Podstatou návrhu zákona je umožniť ľuďom nad 18 rokov, u ktorých sa predpokladá, že im zostáva menej ako šesť mesiacov života, požiadať o pomoc pri ukončení života za splnenia určitých podmienok a ochranných opatrení. Títo pacienti však budú musieť byť schopní sami si podať smrteľnú dávku liekov.