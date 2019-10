Britskí poslanci sa boja nedostatku toaletného papiera

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Londýn 8. októbra (TASR) - Poslanci britského parlamentu požiadali v utorok vládu, aby im zaručila, že ak dôjde k brexitu bez dohody, nebude krajina trpieť nedostatkom toaletného papiera.Informovala o tom agentúra AFP s tým, že ani tri týždne pred plánovaným odchodom Británie z EÚ, ktorého termín je stanovený na 31. októbra, stále nie je zrejmé, ako budú po tomto termíne prúdiť do Británie dodávky tovarov zo zahraničia.Poslanec Jonathan Edwards z Waleskej strany (Plaid Cymru) sa v utorok predstaviteľov vlády spýtal, ako dlho by Británii vydržali súčasné zásoby toaletného papiera, ak by došlo k tvrdému brexitu." reagoval štátny tajomník Simon Hart.uviedol. Zároveň však trval na tom, že tok tovarov do Británie, bude v každom prípade pre vládu prioritou.Edwards Hartove slová kritizoval.povedal britskej agentúre PA.dodal.