Britskí vyjednávači navrhli EÚ zredukovanú dohodu o voľnom obchode

Na ilustračnej snímke sú vlajky Európskej únie a vlajka Británie pred sídlom EÚ v Bruseli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. októbra (TASR) - Británia navrhla EÚ alternatívnu "zredukovanú dohodu o voľnom obchode" v snahe prekonať patovú situáciu ohľadom brexitu a umožniť tak odchod Spojeného kráľovstva z Únie ešte do konca októbra. S odvolaním sa na svoje zdroje v Bruseli o tom vo štvrtok informovala spravodajská stanica Sky News.Počas stretnutia britského premiéra Borisa Johnsona s jeho írskym náprotivkom Leom Varadkarom došlo podľa zdrojov k posunu dôrazu od obsiahlej dohody o brexite k zredukovanej dohode o voľnom obchode.Hoci dohoda o voľnom obchode by sama o sebe neriešila všetky problémy stojace v ceste tzv. riadenému brexitu, ide o "jasnejší a priamočiarejší" prístup, ktorý by mohol vytvoriť základ pre širšiu dohodu, napísalo Sky News s odvolaním sa na vyhlásenia svojich zdrojov.Povzbudzujúca je podľa britskej spravodajskej stanice najmä pozitívna reakcia írskeho premiéra na tento návrh, keďže jeho prípadný súhlas bude kľúčový pre získanie podpory ostatných lídrov v Bruseli.Mnohé členské štáty totiž avizovali, že budú súhlasiť len s návrhom, ktorý získa podporu Írska.uviedol pre stanicu na margo najnovšieho vývoja jeden z bruselských funkcionárov.