Britskí výrobcovia zaznamenali v auguste spomalenie rastu objednávok

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 21. augusta (TASR) - Výrobcovia v Spojenom kráľovstve zaznamenali v auguste spomalenie rastu objednávok v porovnaní s minulým rokom. Ukázal to v utorok najnovší prieskum Konfederácie britského priemyslu (CBI).Podľa prieskumu 31 % výrobcov zaznamenalo v auguste vyšší akoobjem objednávok, zatiaľ čo 23 % uviedlo, že boli pod normálnou hodnotou.Počet firiem s lepším vývojom objednávok bol síce v auguste asi o sedem % väčší, ale vlani v rovnakom období bol tento rozdiel až 11 % v prospech firiem s väčším počtom objednávok.Z prieskumu CBI ďalej vyplýva, že len 21 % respondentov zaznamenalo nárast produkcie za tri mesiace do konca júla. Anna Leachová, vedúca ekonomického oddelenia CBI preto upozornila, že riziká pre rast produkcie zostávajú vysoké vzhľadom na medzinárodné obchodné napätie a neistotu spojenú s brexitom.A dodala, že brexit bez dohody by bol nesmierne škodlivý nielen pre výrobcov v Spojenom kráľovstve, ale aj pre Európsku úniu.