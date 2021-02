Britskú vládu zaujímajú dlhodobé príznaky COVIDU, miliónmi libier podporí nové štúdie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Britská vláda podporí štyri nové štúdie, ktoré sa zameriavajú na takzvaný dlhý covid. Výskum toho, prečo niektorí ľudia majú príznaky ochorenia COVID-19 aj mesiace po tom, ako ochorejú, a aké to má následky, dostane finančnú podporu vo výške 18,5 milióna libier. Vo štvrtok to oznámilo britské ministerstvo zdravotníctva.Väčšina ľudí sa z nákazy koronavírusom zotaví v priebehu pár týždňov, každý desiaty človek však má príznaky aj o 12 týždňov neskôr. Čo u týchto ľudí naďalej spôsobuje symptómy ako dýchavičnosť, bolesti hlavy a únava, sa snažia pochopiť vedci po celom svete.Skupina britského parlamentu pre koronavírus výskum privítala, ale uviedla, že to nestačí. Poslanci vyzývajú, aby bol dlhý covid klasifikovaný ako choroba z povolania u pracovníkov v prvej línii, aby pacienti mohli dostať kompenzáciu, ak pre chorobu nemôžu pracovať.