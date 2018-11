Britský analytik: Brexit bez dohody by predstavoval veľkú výzvu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. novembra (TASR) - Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody na presných podmienkach brexitu by pre Britániu znamenal veľa práce v oblasti legislatívy a aj možné zmeny pre vládne úrady a podniky, povedal v piatok Joseph Owen z britského Inštitútu pre vládu (The Institute for Government).povedal.Presný rozsah rozvratu v prípade brexitu bez dohody podľa neho závisí od toho, ako sa zachová Európska únia.povedal.Vyjednávači Európskej únie a Británie sa vo štvrtok dohodli na texte politickej deklarácie o budúcich vzťahoch oboch strán po odchode Británie z Európskej únie. Deklaráciu budú v nedeľu na summite v Bruseli schvaľovať lídri členských krajín EÚ spolu s predbežnou dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.povedal Joseph Owen.Britská premiérka povedala, že Spojené kráľovstvo bude chrániť práva občanov Európskej únie žijúcich v Británii.povedal Owen. Členské štáty EÚ podľa jeho slov britským občanom poskytli ešte menej informácií.povedal Owen.uzavrel Owen.