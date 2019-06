Britský diplomat bude viesť krízové rozhovory, Teherán varuje USA

Demonštranti držia nápis Nie vojne pred Bielym domom vo Washingtone 21. júna 2019. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol na Twitteri, že Teherán urobil "veľmi veľkú chybu", keď zostrelil americký dron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. júna (TASR) - Popredný britský diplomat odcestuje v nedeľu do Iránu na rozhovory s tamojšími činiteľmi v čase, keď v regióne Perzského zálivu rastie napätie. Oznámilo to v sobotu ministerstvo zahraničných vecí v Londýne.Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí pre Blízky východ Andrew Murrison na avizovanej návšteve vyzve na "naliehavú deeskaláciu" krízy a bude hovoriť aj o znepokojení Británie z "konania Iránu v regióne a jeho hrozbe, že prestane dodržiavať jadrovú dohodu, ktorej je Spojené kráľovstvo naďalej plne oddané", uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.citovala z vyhlásenia agentúra AFP.Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že v noci na piatok na poslednú chvíľu odvolal nálety na iránske ciele, keď mu generáli oznámili, že by pri nich zahynulo 150 ľudí. To by totiž podľa Trumpa nebola "primeraná" reakcia na štvrtkové zostrelenie amerického prieskumného bezpilotného lietadla Iránom.Zostrelenie dronu, ktorý podľa Teheránu narušil vzdušný priestor Iránu, čo Washington popiera, zväčšilo napätie panujúce po sérii útokov na tankery, z ktorých Spojené štáty obvinili Irán. USA už predtým oznámili vyslanie vojenských posíl do oblasti Perzského zálivu s odvolaním sa na obavy z možnej iránskej agresie.Británia a USA sa nezhodujú v otázke tzv. jadrovej dohody, ktorú podpísali spolu s ďalšími veľmocami s Iránom s cieľom zabrániť mu získať jadrové zbrane. Trump vlani od tejto dohody odstúpil a jeho vláda odvtedy opätovne zaviedla voči Teheránu prísne sankcie v rámci stratégie "maximálneho tlaku", zameranej na zmenu iránskej politiky.Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví v sobotu odbil Trumpove vyhlásenie o odvolaní úderov na iránskeho ciele s tým, že na rozhodnutí amerického prezidenta nezáleží, pretože Teherán by netoleroval preniknutia na svoje územie.povedal Músaví podľa agentúry DPA.Iránska armáda medzitým varovala USA, že akýkoľvek útok na islamskú republiku by mal vážne dôsledky pre záujmy Spojených štátov na Blízkom východe.vyhlásil hovorca generálneho štábu iránskych ozbrojených síl, brigádny generál Abúlfazl Šekarčí pre tlačovú agentúru Tasním.varoval Šekarčí.