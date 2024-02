Britský dráhový cyklista a šesťnásobný olympijský víťaz Chris Hoy oznámil, že má rakovinu

Žiada o verejnosť o rešpektovanie súkromia

Vrcholový olympijsky športovec

17.2.2024 (SITA.sk) - Bývalý britský dráhový cyklista Chris Hoy oznámil, že mu bola diagnostikovaná rakovina.na svojom instagramovom účte oznámil: „V záujme ochrany mojej rodiny som dúfal, že tieto informácie udržím v súkromí, no pod vplyvom rôznych okolností som s tým musel ísť vonku.“Štyridsaťsedemročný Škót povedal, že rakovinu mu lekári odhalili už v priebehu minulého roka. V súčasnosti podstupuje liečbu chemoterapiou a podľa vlastných slov to „prebieha dobre“ a cíti sa „v pohode“. O akú formu rakoviny ide, Hoy nešpecifikoval.Rodák z mesta Edinburgh zároveň požiadal verejnosť o rešpektovanie jeho súkromia. Chris Hoy je považovaný za jedného z najlepších dráhových cyklistov v histórii.Počas bohatej kariéry získala úspechy si pravidelne pripisoval aj na olympijských hrách. Prvú medailu získal na OH v Sydney v roku 2000, kde pomohol v tímovom šprinte k striebornej priečke.V roku 2004 na OH v Aténach získal po prvý raz zlatú medailu. Na nasledujúcich hrách v Pekingu 2008 a v Londýne 2012 oslavoval ďalších päť najcennejších kovov.S celkovým ziskom siedmich olympijských medailí je druhým najúspešnejším športovcom v histórii Veľkej Británie. Viac medailí ma vo vitrínke iba jeho bývalý reprezentačný kolega, dráhový cyklista Jason Kenny, ktorý získal deväť olympijských medailí.