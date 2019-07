Britský hacker nepôjde v USA väzenia za vývoj malwaru, zastavil oveľa škodlivejší vírus

Právnici chcú milosť

Vinu priznal v dvoch bodoch

27.7.2019 (Webnoviny.sk) - Britský počítačový expert Marcus Hutchins, ktorý v roku 2017 zastavil kyberútok ransomwaru WannaCry, sa vyhol väzeniu v Spojených štátoch, kde čelil obvineniam pre vývoj malwaru.Hrozilo mu až desať rokov väzenia, no sudca mu zohľadnil čas strávený vo väzení a napokon mu vymeral len prepustenie s dohľadom po dobu jedného roka.Sudca J.P. Stadtmueller pritom počas pojednávania v Milwaukee skonštatoval, že vírus, ktorý pomohol zastaviť, bol oveľa škodlivejší, ako malware, ktorý naprogramoval.Dvadsaťpäťročný Brit sa bude môcť vrátiť do Spojeného kráľovstva a nebude musieť platiť žiadnu pokutu.Sudca však pripomenul, že jeho odsúdenie by mu mohlo v budúcnosti skomplikovať návrat do USA, ak mu neudelia výnimku alebo ho neomilostia, pretože trestné činy, ku ktorým sa priznal, sú delikty, za ktoré sa deportuje.Hutchinsovi právnici uviedli, že sa budú usilovať u federálnej vlády o milosť pre svojho klienta.Hutchins čelil obvineniam za to, že v rokoch 2012 až 2015 vytvoril programy Kronos a UPAS Kit. Daný malware umožnil kybernetickým zločincom zbieranie bankových údajov od internetových používateľov.Mladý muž ale medzičasom zmenil svoje zameranie a začal sa venovať etickému hackovaniu a výskumu kybernetickej bezpečnosti, na čo poukázali vyšetrovatelia, prokurátori aj sudca.V apríli rodák z Devonu priznal vinu za vývoj škodlivého softvéru v dvoch bodoch obžaloby. Výmenou za jeho priznanie prokurátori osem bodov obžaloby stiahli.Brita zatkli v roku 2017 v Las Vegas. Vo väzení strávil niekoľko dní a potom ho prepustili na kauciu. Musel však do skončenia procesu zostať v Spojených štátoch. Za ten čas pracoval v Kalifornii ako poradca pre kybernetickú bezpečnosť.Hutchins sa v piatok ospravedlnil obetiam jeho malwaru. "Hlboko ľutujem moje konanie a trestné činy, na ktorých som sa podieľal," povedal krátko.Neskôr vo vyhlásení uviedol, že sa chystá naďalej venovať kybernetickej bezpečnosti. "Mojím plánom je pracovať v oblasti bezpečnosti, ale ak to bude možné, tak by som chcel venovať viac času učeniu ďalšej generácie bezpečnostných expertov," vysvetlil.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.