Britský herec Hugh Laurie alias nevrlý Dr. House má 60 rokov

V roku 1959 sa narodil britsky herec Hugh Laurie. Známy je hlavne zo seriálu Dr. House, v ktorom stvárnil sarkastického a tvrdého lekára House. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oxford/Bratislava 11. júna - Britský herec, hudobník, spisovateľ a komik Hugh Laurie, známy ako arogantný lekár zo seriálu Dr. House (2004-2012), získal od začiatku svojej kariéry takmer 40 ocenení vrátane dvoch cien Emmy a dvoch Zlatých glóbusov. Počas uplynulých rokov si odniesol tiež cenu amerických divákov People's Choice Awards (PCA). Dokonca umelca zapísali do Guinessovej knihy rekordov, ako najsledovanejšiu postavu televízie za rok 2011 v 66 krajinách sveta. V utorok 11. júna má nekonvenčný a nevrlý Dr. House a predovšetkým excelentný muzikant 60 rokov.James Hugh Calum Laurie sa narodil 11.júna 1959 v Oxforde. Budúci herec bol od detstva hudobne nadaný. Prvé lekcie hry na klavíri absolvoval ako šesťročný. Postupne zvládol aj hru na gitaru, bicie nástroje, harmoniku a saxofón.S niekoľkými vtipnými pesničkami sa predviedol už v televíznej šou plnej skečov A Bit of Fry & Laurie, v ktorej na prelome 80. a 90. rokov účinkoval spoločne s britským komikom Stephenom Fryom.Okrem hudby mal talent aj na herectvo. Závan veľkej popularity pocítil v seriáli Dr. House, ktorý si získal mimoriadnu pozornosť hlavne v USA. Lekára Gregoryho Housea zahral v ôsmich sériách a dovedna 176 epizódach. Za jednu epizódu inkasoval umelec nemalé sumy. Dokonca bol vďaka seriálu v roku 2006 vyhlásený za sex symbol. Britský herec v tom čase uviedol, že nechápe, prečo ho ľudia začali považovať za sex symbol, odkedy sa objavil v populárnom seriáli Dr. House. Pre britský časopis Now okrem iného s humorom jemu vlastným dodal:Titulná postava aj na Slovensku ostro sledovaného televízneho seriálu Dr. House v podaní Hugh Laurieho je pre mnohých ľudsky sotva stráviteľná. Z odborného hľadiska sa však približuje realite, aj keď prirodzene v televíznej, silne prehnanej, avšak zábavnej forme. Vyplynulo to z materiálu, ktorý v roku 2008 venoval nielen tejto produkcii, ale aj jej využívaniu na univerzitnej pôde berlínsky denník Der Tagesspiegel.To, že hlavná postava seriálu z lekárskeho prostredia vzbudzuje veľké sympatie televíznych divákov nielen v krajine svojho pôvodu, ale aj ďaleko za jej hranicami, nie je nóvum. Bolo to tak v prípade seriálu Jaroslava Dietla Nemocnica na kraji mesta (1977–1981), v prípade nemeckej produkcie Schwarzwaldklinik(1985–1989 )s medzičasom zosnulým Klausjürgenom Wussowom ako profesorom Brinkmannom či v menej dávnej minulosti s hrdinami iného amerického seriálu Pohotovosť (2004-2009).Nevľúdny Dr. House však profesora Brinkmanna porazil v jeho vlasti aj na akademickej pôde. Jednotlivé scény vybraných epizód sa stali totiž predmetom seminárov na Lekárskej fakulte univerzity v Marburgu.Producent Bryan Singer si kvalitatívnu úroveň seriálu neustále zachovával i v neskorších dieloch, hlavnú postavu Dr. Hausa sprevádzala vynikajúca povesť. Jeho inštinkt bol neomylný a jeho metódy stopercentne účinné. Práve to z neho urobilo výnimočného lekára. Navyše, v komplikovaných medicínskych prípadoch sa vyslovene vyžíval. Zachraňovať životy bolo jednoducho jeho životným poslaním.Obľúbený seriál sa skončil v roku 2012. Napriek úspešnosti seriálu Laurie svoju rolu postupne 'znenávidel', pretože bol dlhodobo odlúčený od rodiny. Vtedy si veľmi želal mať na nejaký čas pokoj a venovať sa svojim deťom a hudobnej tvorbe.Hugh Laurie sa predstavil aj v ďalších snímkach ako: Sense and Sensibility (Rozum a cit, 1995) s Emmou Thompson a Kate Winslet, 101 Dalmatians (101 dalmatíncov, 1996), The Man in the Iron Mask (Muž so železnou maskou,1998), Madam Bette (1998), Stuart Little (Myšiak Stuart Little, 1999), Myšiak Stuart Little 2 (2002), Flight of the Phoenix (Let Fénixa, 2004), Street Kings (Králi ulice, 2008), kultový seriál Blackadder (Čierna zmija, 1983-1989) a ďalšie.Okrem hereckej kariéry sa zviditeľnil aj na hudobnej scéne. Ako hudobník vydal dva veľmi úspešné albumy, prvým bol v apríli 2011 Let Them Talk, ktorý sa v britskom rebríčku albumov dostal až na druhé miesto, druhý s názvom Didn’t It Rain pridal v máji 2013. Aj ten sa v rebríčku dostal na tretie miesto.V Európe koncertoval Laurie v Sofii, vystúpil tiež v Bukurešti, Belehrade, Záhrebe, Miláne, susednej Budapešti, rakúskom Grazi.V Bratislave sa predstavil publiku 21. júla 2014. V rozhovore pre TASR pred koncertom prezradil, že miluje hru na hudobný nástroj dobro, ktorý vynašli v Spojených štátoch bratia Dopyerovci pochádzajúci zo Slovenska., poznamenal sympatický hudobník.Všestranný Hugh Laurie je známy aj ako autor knižného bestselleru Obchodník so smrťou. Kniha má podľa kritiky mnoho pozitívnych prvkov – atraktívneho hrdinu, iróniou odľahčené dialógy a opisy, no a v neposlednom rade rozprávanie v prvej osobe, čo čitateľovi uľahčuje dokonale splynúť s postavou.